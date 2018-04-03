Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, от имени короля Испании Фелипе VI председатель конгресса депутатов Королевства Испания Ана Пастор наградила Нурсултана Назарбаева орденом Изабеллы Католической.

В рамках ЭКСПО-2017 прошел Национальный день Испании. Были подписаны: меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РК и испанской компанией EUROFINSA S.A., соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Испания о взаимной защите секретной информации, договор о сотрудничестве по оказанию поддержки между ТОО “Казахстанская авиационная индустрия” и компанией Airbus Defense and Space.

В Ташкенте завершилась двусторонняя встреча первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Демеуова и первого заместителя министра внутренних дел Узбекистана Даврона Назармухамедова по вопросам приграничного сотрудничества. Во встрече также приняли участие руководители структурных подразделений центральных аппаратов министерств, а также приграничных областных органов внутренних дел двух государств.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором будут рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за шесть месяцев 2017 года, а также ход реализации программы жилищного строительства “Нурлы жер” по итогам шести месяцев 2017 года.

В конгресс-центре на выставке “Астана ЭКСПО-2017” в рамках тематической недели по атомной энергетике состоится панельная сессия “Безуглеродная энергия - энергия будущего”.



Астана