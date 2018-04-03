Алла Иванилова

Во вторник президент Казахстана провел встречу с народным артистом Алибеком Днишевым, в ходе которой состоялся обмен мнениями о текущих вопросах развития казахстанской культуры и искусства, а также роли творческой интеллигенции в процессе духовной модернизации общества.

Глава государства провел встречу с экс-президентом Республики Корея Ли Мен Баком. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития казахстанско-корейских отношений, подчеркнув необходимость их расширения.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за шесть месяцев 2017 года, а также ход реализации программы жилищного строительства “Нурлы жер” по итогам 6 месяцев 2017 года.

В Министерстве обороны глава оборонного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с секретарем Совета национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Ханифом Атмаром.

В Конгресс-центре на выставке “Астана ЭКСПО-2017” в рамках тематической недели по атомной энергетике состоялась панельная сессия “Безуглеродная энергия - энергия будущего”.

Вчера, в среду, в рамках “Астана ЭКСПО-2017” прошел казахстанско-корейский энергетический форум.

В пресс-центре правительства РК состоялась пресс-конференция о ходе реализации четвертой институциональной реформы “Идентичность и единство” Плана нации “100 конкретных шагов”. Спикерами выступили министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедулы и министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции прошло заседание коллегии, посвященное итогам работы в первом полугодии 2017 года.

Сегодня, в четверг, в Конгресс-центре пройдет форум “Энергия будущего” серия IV “Социоэкономика новой энергетической модели”. Ведущим четвертой конференции станет д-р Бен Калдекотт, британский специалист по вопросам окружающей среды, экономист, директор программы устойчивого финансирования школы предпринимательства и окружающей среды Оксфордского университета. В течение конференции ведущие промышленные и финансовые эксперты встретятся с целью укрепить транснациональное сотрудничество, разработать новые механизмы и выделить будущие решения энергетического рынка для стран с низким уровнем выбросов углерода.



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