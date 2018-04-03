Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства провел встречу с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Аной Пастор, которая от имени короля Испании Фелипе VI наградила Нурсултана Назарбаева Орденом Изабеллы Католической.

В рамках ЭКСПО-2017 прошел Национальный день Испании. Были подписаны: меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РК и испанской компанией EUROFINSA S.A., соглашение между правительством Казахстана и правительством Королевства Испания о взаимной защите секретной информации, договор о сотрудничестве по оказанию поддержки между ТОО “Казахстанская авиационная индустрия” и компанией Airbus Defense and Space.

Во вторник президент Казахстана провел встречу с народным артистом Алибеком Днишевым, в ходе которой состоялся обмен мнениями о текущих вопросах развития казахстанской культуры и искусства, а также роли творческой интеллигенции в процессе духовной модернизации общества.

Глава государства провел встречу с экс-президентом Республики Корея Ли Мен Баком. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития казахстанско-корейских отношений, подчеркнув необходимость их расширения.

В Министерстве обороны глава оборонного ведомства генерал-полковник Сакен Жасузаков встретился с секретарем Совета национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Ханифом Атмаром.

В среду премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с группой экспертов Всемирного банка во главе с руководителем глобального направления по инвестиционной политике Роберто Эчанди.

В рамках “Астана ЭКСПО-2017” прошел Казахстанско-корейский энергетический форум.

В пресс-центре правительства состоялась пресс-конференция о ходе реализации четвертой институциональной реформы “Идентичность и единство” Плана нации “100 конкретных шагов”. Спикерами выступили министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедулы и министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

В павильоне Малайзии, в рамках недели “зеленого” финансирования, состоялась пленарная сессия на тему “Зеленое” финансирование: соответствие рынков капитала условиям шариата”.

Вчера, в четверг, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек встретился с министром по торговле и инвестициям Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Грегом Хэндсом.

МФЦА совместно с центром научных исследований и образования “Зеленая академия” и Банком “Al Hilal Bank” провели круглый стол, на котором обсудили возможности “зеленого” и исламского финансирования в Казахстане.

Сегодня, в пятницу, в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 продолжит работу форум “Энергия будущего” на тему “Социоэкономика новой энергетической модели”. Ведущие промышленные и финансовые эксперты встретятся с целью укрепить транснациональное сотрудничество, разработать новые механизмы и выделить будущие решения энергетического рынка для стран с низким уровнем выбросов углерода.



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