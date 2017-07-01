Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, стартовали Дни энергетики Европейского союза - пятой серии форума “Энергия будущего”, самого масштабного делового события в рамках международной выставки “Астана ЭКСПО-2017”. Мероприятия организованы генеральным директоратом Европейской комиссии по энергетике и представительством ЕС в Казахстане.

В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане Уганда отметила Национальный день.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором будут рассмотрены вопросы о ходе реализации государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015-2019 годы и меры по развитию переработки сельхозпродукции.

В рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане Сингапур отметит свой Национальный день. На официальной части выступят старший министр торговли и промышленности доктор Ко По Кун и вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров.



Астана