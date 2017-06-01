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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область.
В мажилисе прошел правительственный час на тему “О ситуации и актуальных задачах в сфере религиозной деятельности, взаимодействия с гражданским обществом и молодежной политики” с участием министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева.
В мажилисе парламента прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищных отношений”. Предлагаемые поправки направлены на совершенствование системы обеспечения жильем военнослужащих.
Во вторник глава государства в Алматы провел встречу с кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за восемь месяцев 2017 года, Концепцию миграционной политики РК на 2017-2021 годы, Кодекс РК “О недрах и недропользовании” и применение новых технологий, представленных на ЭКСПО-2017.
В Алматы члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента посетили Военный институт Сухопутных войск Министерства обороны РК, Академию Пограничной службы КНБ РК и встретились с курсантами и профессорско-преподавательским составом.
В среду в рамках рабочей поездки в Алматы глава государства осмотрел улицы Жибек жолы и Панфилова, а также площадь “Астана”, которые реконструировали с учетом интересов пешеходов, и провел совещание по развитию города Алматы.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором депутаты одобрили ратификацию законодательных поправок в Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении, а также казахстанско-норвежское Соглашение о международных автомобильных перевозках.
Вчера, в четверг, состоялась встреча членов комитета сената по финансам и бюджету с руководством “Астана-центр таможенного оформления” по вопросам осуществления таможенного контроля.
В мажилисе парламента прошла презентация проекта кодекса “О налогах и обязательных платежах в бюджет”.
В КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова прошел круглый стол с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова по внедрению обязательного социального медицинского страхования и вопросам дерегулирования, снижения барьеров для частных организаций здравоохранения.
Сегодня, в пятницу, в сенате пройдут парламентские слушания на тему “Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования”.

Астана

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Просмотрено: 1420 раз Просмотров: 1420 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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