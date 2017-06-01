Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, начался официальный визит председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан.

В сенате прошло рабочее совещание с Министерством по делам религий и гражданского общества в рамках подготовки к круглому столу на тему “О ходе реализации законопроекта “О религиозной деятельности и религиозных объединениях”.

В мажилисе состоялся “правительственный час” с участием министра внутренних дел Калмуханбета Касымова на тему “О мерах, принимаемых Министерством внутренних дел и местными исполнительными органами по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан, на 2017-2019 годы”.

Сегодня, во вторник, состоится выездное заседание комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в Костанайскую область по вопросам субсидирования субъектов АПК.

Пройдет очередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности”, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду”.



Астана