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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, начался официальный визит председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан.
В сенате прошло рабочее совещание с Министерством по делам религий и гражданского общества в рамках подготовки к круглому столу на тему “О ходе реализации законопроекта “О религиозной деятельности и религиозных объединениях”.
В мажилисе состоялся “правительственный час” с участием министра внутренних дел Калмуханбета Касымова на тему “О мерах, принимаемых Министерством внутренних дел и местными исполнительными органами по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан, на 2017-2019 годы”.
Сегодня, во вторник, состоится выездное заседание комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в Костанайскую область по вопросам субсидирования субъектов АПК.
Пройдет очередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности”, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду”.

Астана

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Просмотрено: 1439 раз Просмотров: 1439 опубликовал: Ruslan 26 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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