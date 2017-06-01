Алла Иванилова

Во вторник состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК под председательством государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопрос обеспечения широкополосным доступом к итернету сельских населенных пунктов, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности”, а также проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду”.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание совета директоров АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Ћазына”.

Вчера, в среду, прошло очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов в обеспечение Плана нации и одобрили проект закона “О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия о передаче осужденных лиц”.

Сегодня, в четверг, в пресс-центре правительства пройдет пресс-конференция с участием вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой о применении в сфере сельского хозяйства новых технологий, представленных на ЭКСПО-2017.

Министерство по делам религий и гражданского общества проведет республиканскую научно-практическую конференцию на тему “Роль женских организаций в духовно-нравственном воспитании молодежи и в формировании иммунитета к радикальной религиозной идеологии”.



Астана