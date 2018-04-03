Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом АОО “Назарбаев Университет” Шигео Катсу.

Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Начался официальный визит председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан.

Во вторник состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК под председательством государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопрос обеспечения широкополосным интернетом сельских населенных пунктов, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам страхования и страховой деятельности”, проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду”.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание совета директоров АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына”.

В среду глава государства провел встречу с министром обороны генерал-полковником Сакеном Жасузаковым, который представил информацию о текущем состоянии Вооруженных сил страны.

Вчера, в четверг, в пресс-центре правительства прошла пресс-конференция с участием вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой о применении в сфере сельского хозяйства новых технологий, представленных на ЭКСПО-2017.

Сегодня, в пятницу, состоится выездное заседание комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе в Восточно-Казахстанскую область, на котором обсудят поправки в кодекс об административных правонарушениях, внесенный правительством в мажилис.



Астана