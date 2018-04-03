Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, состоялось выездное заседание комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в г. Актау по вопросам деятельности Военно-морских сил Вооруженных сил РК.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Казахстане Итиро Кавабату. В ходе встречи обсудили широкий круг вопросов дальнейшего укрепления казахстанско-японского взаимодействия, в том числе между парламентариями.

В Астане прошла IV центральноазиатская конференция “Голос женщин Центральной Азии” на тему “Социально ориентированный подход в поддержке семьи”.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопросы уровня инфляции за 9 месяцев 2017 года и меры по ее сдерживанию в заданном коридоре до конца т.г., электронное образование, а также совершенствование регулирования предпринимательской деятельности.



Астана