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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, состоялось выездное заседание комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в г. Актау по вопросам деятельности Военно-морских сил Вооруженных сил РК.
Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Казахстане Итиро Кавабату. В ходе встречи обсудили широкий круг вопросов дальнейшего укрепления казахстанско-японского взаимодействия, в том числе между парламентариями.
В Астане прошла IV центральноазиатская конференция “Голос женщин Центральной Азии” на тему “Социально ориентированный подход в поддержке семьи”.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопросы уровня инфляции за 9 месяцев 2017 года и меры по ее сдерживанию в заданном коридоре до конца т.г., электронное образование, а также совершенствование регулирования предпринимательской деятельности.

Астана

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Просмотрено: 745 раз Просмотров: 745 опубликовал: Ruslan 3 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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