Алла Иванилова

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в городе Лас-Вегас.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрены вопрос уровня инфляции за девять месяцев 2017 года и меры по ее сдерживанию в заданном коридоре до конца т.г., электронное образование, а также совершенствование регулирования предпринимательской деятельности.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов провел встречу с заместителем министра по делам Европы, интеграции и международных дел Республики Австрия Александром Маршиком, который посетил Казахстан с визитом в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ - министра по делам Европы, интеграции и международных дел Австрии Себастьяна Курца.

Вчера, в среду, глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе. В ходе поездки планируется посещение инфраструктурных и социально-культурных объектов, а также промышленных предприятий региона.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

Парламентская делегация приняла участие в работе осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в г. Андорра-ла-Велья (Андорра). Также в рамках мероприятия депутаты сената принимают участие в работе Средиземноморского форума и парламентской конференции “Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи”, посвященной обсуждению проблем кибербезопасности, экологической безопасности и образования.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором планируется рассмотреть проект закона “О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза”.

В правительстве пройдет пресс-конференция на тему “Внедрение проекта инновационной станции экологического мониторинга, представленного в павильоне Финляндии на ЭКСПО-2017 с участием представителей республиканского государственного предприятия “Казгидромет”.



Астана