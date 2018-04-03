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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в городе Лас-Вегас.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрены вопрос уровня инфляции за девять месяцев 2017 года и меры по ее сдерживанию в заданном коридоре до конца т.г., электронное образование, а также совершенствование регулирования предпринимательской деятельности.
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов провел встречу с заместителем министра по делам Европы, интеграции и международных дел Республики Австрия Александром Маршиком, который посетил Казахстан с визитом в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ - министра по делам Европы, интеграции и международных дел Австрии Себастьяна Курца.
Вчера, в среду, глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе. В ходе поездки планируется посещение инфраструктурных и социально-культурных объектов, а также промышленных предприятий региона.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.
Парламентская делегация приняла участие в работе осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в г. Андорра-ла-Велья (Андорра). Также в рамках мероприятия депутаты сената принимают участие в работе Средиземноморского форума и парламентской конференции “Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи”, посвященной обсуждению проблем кибербезопасности, экологической безопасности и образования.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором планируется рассмотреть проект закона “О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами - членами Евразийского экономического союза”.
В правительстве пройдет пресс-конференция на тему “Внедрение проекта инновационной станции экологического мониторинга, представленного в павильоне Финляндии на ЭКСПО-2017 с участием представителей республиканского государственного предприятия “Казгидромет”.

Астана

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Просмотрено: 1520 раз Просмотров: 1520 опубликовал: Ruslan 5 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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