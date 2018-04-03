Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства провел встречу с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, который представил информацию о деятельности Казахстана в международных организациях и отчет по итогам проведения ряда международных мероприятий.

Состоялось выездное заседание комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в г. Актау по вопросам деятельности Военно-морских сил Вооруженных сил РК.

Казахстанская военная делегация приняла участие в работе заседания координационного комитета Совета министров обороны СНГ по вопросам военного образования в г. Душанбе.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

В среду глава государства прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область, где посетил инфраструктурные и социально-культурные объекты, а также промышленные предприятия региона.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

Парламентская делегация приняла участие в работе осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в г. Андорре-ла-Велья (Андорра). Также в рамках мероприятия депутаты сената принимают участие в работе Средиземноморского форума и парламентской конференции “Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи”, посвященной обсуждению проблем кибербезопасности, экологической безопасности и образования.

Вчера, в четверг, глава государства прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, где ознакомился с ходом развития комплекса “Байконур”, посетил мемориальный комплекса “Ћорћыт ата”, а также ряд социальных объектов и промышленных предприятий региона.

Состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором ратифицировали Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза.

Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по итогам выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших.

Прошел Astana Digital Forum с участием министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева.

Сегодня, в пятницу, состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Казахстан.



Астана