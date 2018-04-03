БЕСПЛАТНЫЙ МИНИМУМ

ЗДОРОВЬЕ, КОТОРОЕ НЕ НАДО ПОКУПАТЬ
Подробнее >>>
ТВ ПРОТИВ ФУТБОЛА

ИГРЫ ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА КАЗАХСТАНА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства провел встречу с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, который представил информацию о деятельности Казахстана в международных организациях и отчет по итогам проведения ряда международных мероприятий.
Состоялось выездное заседание комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в г. Актау по вопросам деятельности Военно-морских сил Вооруженных сил РК.
Казахстанская военная делегация приняла участие в работе заседания координационного комитета Совета министров обороны СНГ по вопросам военного образования в г. Душанбе.
Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности с учетом глобальных факторов, а также текущее состояние сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Лас-Вегасе.
В среду глава государства прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область, где посетил инфраструктурные и социально-культурные объекты, а также промышленные предприятия региона.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.
Парламентская делегация приняла участие в работе осеннего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в г. Андорре-ла-Велья (Андорра). Также в рамках мероприятия депутаты сената принимают участие в работе Средиземноморского форума и парламентской конференции “Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи”, посвященной обсуждению проблем кибербезопасности, экологической безопасности и образования.
Вчера, в четверг, глава государства прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, где ознакомился с ходом развития комплекса “Байконур”, посетил мемориальный комплекса “Ћорћыт ата”, а также ряд социальных объектов и промышленных предприятий региона.
Состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором ратифицировали Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза.
Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии по итогам выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших.
Прошел Astana Digital Forum с участием министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева.
Сегодня, в пятницу, состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Республику Казахстан.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1507 раз Просмотров: 1507 опубликовал: Ruslan 6 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (52)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390