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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой на тему “О ходе внедрения новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83-го шага Плана нации “100 конкретных шагов”.
В правительстве прошла пресс-конференция с участием директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобеновой, а также ректоров высших учебных заведений Павлодара, Караганды и Шымкента на тему “О применении новых научных методов и технологий, представленных на ЭКСПО-2017”.
Сегодня, во вторник, в Астане начнет работу VII Евразийский радиологический форум, посвященный 40-летию Казахского республиканского научного общества рентгенологов и радиологов.


Астана

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Просмотрено: 1522 раз Просмотров: 1522 опубликовал: Ruslan 10 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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