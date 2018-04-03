Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, в мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой на тему “О ходе внедрения новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83-го шага Плана нации “100 конкретных шагов”.

В правительстве прошла пресс-конференция с участием директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобеновой, а также ректоров высших учебных заведений Павлодара, Караганды и Шымкента на тему “О применении новых научных методов и технологий, представленных на ЭКСПО-2017”.

Сегодня, во вторник, в Астане начнет работу VII Евразийский радиологический форум, посвященный 40-летию Казахского республиканского научного общества рентгенологов и радиологов.





Астана