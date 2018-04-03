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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с управляющим Международным финансовым центром “Астана” Кайратом Келимбетовым, который проинформировал о ходе подготовительной работы к запуску международного финансового центра, доложил о завершении разработки нормативных документов Независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра, открытие которых планируется в январе 2018 года.
Главой государства в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК внесен в мажилис парламента проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности”.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход реализации госпрограммы развития здравоохранения РК “Денсаулыћ” на 2016-2019 годы, модернизацию в сфере социальной помощи и занятости населения, комплексный план формирования продовольственного пояса Астаны.
Вчера, в среду, глава государства объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву на основании представления премьер-министра РК за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений”.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.

Астана

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Просмотрено: 1429 раз Просмотров: 1429 опубликовал: Ruslan 12 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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