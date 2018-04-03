Алла Иванилова

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с управляющим Международным финансовым центром “Астана” Кайратом Келимбетовым, который проинформировал о ходе подготовительной работы к запуску международного финансового центра, доложил о завершении разработки нормативных документов Независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра, открытие которых планируется в январе 2018 года.

Главой государства в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК внесен в мажилис парламента проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности”.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход реализации госпрограммы развития здравоохранения РК “Денсаулыћ” на 2016-2019 годы, модернизацию в сфере социальной помощи и занятости населения, комплексный план формирования продовольственного пояса Астаны.

Вчера, в среду, глава государства объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву на основании представления премьер-министра РК за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком горюче-смазочных материалов.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений”.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.



Астана