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МИНИСТЕРСТВА РК ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ ЗАКОНА О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ
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КАЗАХСТАНСКАЯ “КЛАССИКА” НЕ ВЫЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана провел встречу с членами рабочей группы по реализации проекта перехода государственного языка на латиницу. В ходе совещания представили проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.
В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой на тему “О ходе внедрения новой модели Трудового кодекса в Республике Казахстан в свете реализации 83-го шага Плана нации “100 конкретных шагов”.
Делегация парламента РК приняла участие в работе 63-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, состоявшейся в столице Румынии г. Бухаресте.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сделал специальное заявление в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с управляющим Международным финансовым центром “Астана” Кайратом Келимбетовым, который проинформировал о ходе подготовительной работы к запуску международного финансового центра, доложил о завершении разработки нормативных документов Независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра, открытие которых планируется в январе 2018 года.
Глава государства в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции РК внес в мажилис парламента проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности”.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход реализации госпрограммы развития здравоохранения РК “Денсаулыћ” на 2016-2019 годы и модернизацию в сфере социальной помощи и занятости населения.
В среду президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Российской Федерации, г. Сочи. В ходе заседания главы государств обсудили ряд актуальных вопросов по взаимодействию в рамках ЕАЭС и дальнейшему развитию экономического союза, а также заслушали отчет ЕЭК.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений”.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с директорами ведущих научных медицинских центров страны.
Вчера, в четверг, состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором приняли закон “О ратификации Договора о торговле оружием”.
Сегодня, в пятницу, в пресс-центре правительства состоится пресс-конференция о процессе отбора технологий иностранных павильонов на выставке ЭКСПО с участием председателя правления ОЮЛ “Общественная палата энергоэффективности и ресурсосбережения” Елдоса Абаканова и заместителя директора департамента эксплуатации АО “КазТрансОйл” Сергея Костина.
Состоится заседание по созданию “Центра знаний по интегрированному управлению водными ресурсами в Казахстане” при поддержке Азиатского банка развития (АБР), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Министерства сельского хозяйства.

Астана

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Просмотрено: 1421 раз Просмотров: 1421 опубликовал: Ruslan 13 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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