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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики Канатом Бозумбаевым, который проинформировал о текущем состоянии на рынке ГСМ и ходе модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
В комитете сената по международным отношениям, обороне и безопасности прошла встреча с заинтересованными государственными органами по вопросам эмиграции в Казахстане.
В мажилисе парламента прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности”.    
Сегодня, во вторник, пройдет очередное заседание правительства, на котором рассмотрят итоги социально-экономического развития РК и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев 2017 года, ход реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы, а также ход проведения приватизации.

Астана

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Просмотрено: 1387 раз Просмотров: 1387 опубликовал: Ruslan 17 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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