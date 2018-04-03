Алла Иванилова

Во вторник глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, на которой обсудили промежуточные итоги и дальнейшие планы работ по реализации программы развития агропромышленного комплекса страны.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев 2017 года, ход реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы, а также ход проведения приватизации.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган.

Вчера, в среду, президент Казахстана принял участие в церемонии принятия верительных грамот, которые вручили чрезвычайные и полномочные послы: Исламской Республики Афганистан - Кадам Шах Шахим, Республики Польша - Селим Хазбиевич, Канады - Николя Бруссо, Финляндской Республики - Микко Кивикоски, Королевства Бельгия - Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаель, Французской Республики - Филипп Мартинэ, Эстонской Республики - Хейти Мяемеэс.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили правительственный проект закона “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”.

Прошла Международная конференция “Духовное возрождение - путь процветания и согласия” с участием министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева.

Генеральный директор Всемирной организации здоровья животных посетил Республиканскую ветеринарную лабораторию РК.

Сегодня, в четверг, в сенате состоится презентация законопроектов “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018-2020 годы”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства”.



Астана