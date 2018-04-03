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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики Канатом Бозумбаевым, который проинформировал о текущем состоянии на рынке ГСМ и ходе модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
Нурсултан Назарбаев направил телеграмму-поздравление Сооронбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост президента Кыргызской Республики.
Глава государства провел встречу с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком.
В мажилисе парламента прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности”.  
Во вторник глава государства провел встречу с заместителем премьер-министра - министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым, на которой обсудили промежуточные итоги и дальнейшие планы работ по реализации программы развития агропромышленного комплекса страны.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев 2017 года, ход реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы, а также ход проведения приватизации.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган.
В среду президент Казахстана принял участие в церемонии принятия верительных грамот от чрезвычайных и полномочных послов зарубежных стран.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с премьер-министром Кыргызской Республики Сапаром Исаковым.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) Моник Элуа.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили правительственный проект закона “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”.
Вчера, в четверг, глава государства провел встречу с министром внутренних дел Королевства Саудовская Аравия Абдель Азизом бен Саудом бен Наифом.
В сенате состоялась презентация законопроектов “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018-2020 годы”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования бюджетного законодательства”.
В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев принял участие в открытии представительства казахстанского парка инновационных технологий в технопарке “Сколково”, а также обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем.
Сегодня, в пятницу, в пресс-центре правительства РК состоится пресс-конференция с участием акима Атырауской области Нурлана Ногаева на тему “Итоги и перспективы социально-экономического развития региона и применение в области технологий, представленных на ЭКСПО-2017”.

Астана

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Просмотрено: 1367 раз Просмотров: 1367 опубликовал: Ruslan 20 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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