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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.
В рамках форума “Неделя Евразии ОЭСР-2017” состоялась встреча премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией и главами делегаций стран-участниц форума.
В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом выполнения поручений главы государства по кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды.
Вчера, в среду, глава государства направил телеграмму-поздравление Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
В сенате прошел круглый стол на тему “Роль процедуры медиации в снижении конфликтности и повышении правовой культуры в обществе”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили проект закона республики “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”.
В пресс-центре правительства прошла пресс-конференция о проектах по энергоэффективности, представленных на “ЭКСПО-2017”, с участием руководителя комиссии по экологии общественного совета при Министерстве экономики РК Салтанат Рахимбековой, директора ТОО “Led System Media” Амангельды Таукенова, а также доктора технических наук Баянды Диханбаева.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.
В сенате пройдет встреча с руководством Национального банка РК по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.
Состоится выездное заседание комитета мажилиса по финансам и бюджету в Алматинской области на тему “По вопросам стимулирования развития экономики посредством обеспечения транспарентности и совершенствования налогообложения”.

Астана

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Просмотрено: 1038 раз Просмотров: 1038 опубликовал: Ruslan 26 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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