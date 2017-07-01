Алла Иванилова

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

В рамках форума “Неделя Евразии ОЭСР-2017” состоялась встреча премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией и главами делегаций стран-участниц форума.

В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом выполнения поручений главы государства по кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды.

Вчера, в среду, глава государства направил телеграмму-поздравление Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В сенате прошел круглый стол на тему “Роль процедуры медиации в снижении конфликтности и повышении правовой культуры в обществе”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили проект закона республики “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”.

В пресс-центре правительства прошла пресс-конференция о проектах по энергоэффективности, представленных на “ЭКСПО-2017”, с участием руководителя комиссии по экологии общественного совета при Министерстве экономики РК Салтанат Рахимбековой, директора ТОО “Led System Media” Амангельды Таукенова, а также доктора технических наук Баянды Диханбаева.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.

В сенате пройдет встреча с руководством Национального банка РК по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Состоится выездное заседание комитета мажилиса по финансам и бюджету в Алматинской области на тему “По вопросам стимулирования развития экономики посредством обеспечения транспарентности и совершенствования налогообложения”.



Астана