Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства провел встречу с председателем Комитета национальной безопасности Каримом Масимовым.

По поручению главы государства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом выполнения поручений главы государства по кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды.

В среду глава государства направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В сенате прошел круглый стол на тему “Роль процедуры медиации в снижении конфликтности и повышении правовой культуры в обществе”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили проект закона республики “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”.

В Ереване глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств Армении, Кыргызстана, России и Беларуси.

Вчера, в четверг, президент Казахстана провел встречу с руководителем Администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и первым заместителем руководителя Администрации президента Маратом Тажиным.

В сенате прошла встреча с руководством Национального банка РК по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

В мажилисе прошло заседание социального совета при фракции партии “Нур Отан” на тему “Законодательное обеспечение прав детей-инвалидов”.

Сегодня, в пятницу, в сенате пройдет круглый стол на тему “Перспективы и основные направления экспортной политики в Республике Казахстан”.

В мажилисе состоится круглый стол на тему “Правовой режим недропользования в рамках проекта кодекса РК “О недрах и недропользовании”.



Астана