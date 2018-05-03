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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в Астане началась очередная, седьмая по счету, международная встреча по Сирии. Состоялись двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня.
Прошла международная встреча комитета мажилиса РК по международным делам, обороне и безопасности с комитетом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
В Атырау начал работу первый республиканский форум трехстороннего сотрудничества ASAR с участием государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.
Сегодня, во вторник, пройдет пленарное заседание седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса. Стороны намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.
Состоится очередное заседание правительства, где рассмотрят ход реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы, план развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017-2020 годы и Дорожную карту по развитию туризма в г. Астане до 2020 года, применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, утверждение Межрегиональной схемы территориального развития Астанинской агломерации, а также проект плана законопроектных работ правительства РК на 2018 год.
В Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сбережений.

Астана

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Просмотрено: 1384 раз Просмотров: 1384 опубликовал: Ruslan 31 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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