Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, в Астане началась очередная, седьмая по счету, международная встреча по Сирии. Состоялись двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня.

Прошла международная встреча комитета мажилиса РК по международным делам, обороне и безопасности с комитетом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В Атырау начал работу первый республиканский форум трехстороннего сотрудничества ASAR с участием государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.

Сегодня, во вторник, пройдет пленарное заседание седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса. Стороны намерены рассмотреть вопросы борьбы с международным терроризмом и принять совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии.

Состоится очередное заседание правительства, где рассмотрят ход реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы, план развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017-2020 годы и Дорожную карту по развитию туризма в г. Астане до 2020 года, применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, утверждение Межрегиональной схемы территориального развития Астанинской агломерации, а также проект плана законопроектных работ правительства РК на 2018 год.

В Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сбережений.



Астана