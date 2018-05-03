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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник прошло пленарное заседание седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с главами делегаций по урегулированию сирийского конфликта в Астане. Во встрече приняли участие главы делегаций стран-участниц: России - Александр Лаврентьев, Турции - Онал Седат, Ирана - Джабери Ансари, стран-наблюдателей: США - Дэвид Саттерфилд, Иордании - Уасфи Тель, а также ООН - Стругар Милош.
Глава государства провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, который представил информацию о текущем состоянии валютного и финансового рынков страны.
Президент РК подписал закон “О ратификации Договора о торговле оружием”.
Состоялось очередное заседание правительства, где рассмотрели ход реализации Госпрограммы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы, план развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017-2020 годы и Дорожную карту по развитию туризма в г. Астане до 2020 года, применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, утверждение Межрегиональной схемы территориального развития Астанинской агломерации, а также проект плана законопроектных работ правительства РК на 2018 год.
В Министерстве иностранных дел Казахстана прошла 10-я обзорная встреча стран-участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками (МоВ).
В Токио начал работу казахстанско-японский бизнес-форум на тему “Регионы Казахстана: перспективы для японских инвестиций”. Форум проходит под эгидой МИР и Посольства РК в Японии.
Вчера, в среду, глава государства провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”, сформированном с учетом корректировки прогноза социально-экономического развития страны по итогам третьего квартала текущего года.
Прошло заседание управляющего комитета по трансформации АО “Самрук-Казына”.
Сегодня, в четверг, в мажилисе парламента состоится презентация проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и миграции населения”.
В Астане начнет работу X Международная конференция по транспортно-транзитному потенциалу “ТрансЕвразия-2017”.

Астана

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Просмотрено: 1371 раз Просмотров: 1371 опубликовал: Ruslan 2 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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