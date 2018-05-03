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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник в Астане началась очередная, седьмая по счету, международная встреча по Сирии. Состоялись двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня.
Во вторник прошло пленарное заседание седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с главами делегаций по урегулированию сирийского конфликта в Астане. Во встрече приняли участие главы делегаций стран-участниц: России - Александр Лаврентьев, Турции - Онал Седат, Ирана - Джабери Ансари; стран-наблюдателей: США - Дэвид Саттерфилд, Иордании - Уасфи Тель, а также ООН - Стругар Милош.
Глава государства провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, который представил информацию о текущем состоянии валютного и финансового рынков страны.
Президент РК подписал Закон “О ратификации Договора о торговле оружием”.
Состоялось очередное заседание правительства.
В среду глава государства провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании Rothschild & Co Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”.
Прошло заседание управляющего комитета по трансформации АО “Самрук-Казына”.
Вчера, в четверг, прошло пленарное заседание мажилиса, на котором в первом чтении одобрили проект Кодекса “О таможенном регулировании в Республике Казахстан” и ратифицировали Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
Прошли первые двусторонние штабные переговоры между Министерством обороны Республики Казахстан и Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов.
Сегодня, в пятницу, в рамках Х Международной конференции по транспортно-транзитному потенциалу “ТрансЕвразия-2017” завершится работа 22-й сессии проектной рабочей группы СПЕКА ООН по транспорту и пересечению границ.

Астана

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Просмотрено: 1427 раз Просмотров: 1427 опубликовал: Ruslan 3 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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