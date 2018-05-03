Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник в Астане началась очередная, седьмая по счету, международная встреча по Сирии. Состоялись двусторонние и многосторонние встречи по обсуждению вопросов повестки дня.

Во вторник прошло пленарное заседание седьмой международной встречи по Сирии в рамках Астанинского процесса.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с главами делегаций по урегулированию сирийского конфликта в Астане. Во встрече приняли участие главы делегаций стран-участниц: России - Александр Лаврентьев, Турции - Онал Седат, Ирана - Джабери Ансари; стран-наблюдателей: США - Дэвид Саттерфилд, Иордании - Уасфи Тель, а также ООН - Стругар Милош.

Глава государства провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, который представил информацию о текущем состоянии валютного и финансового рынков страны.

Президент РК подписал Закон “О ратификации Договора о торговле оружием”.

Состоялось очередное заседание правительства.

В среду глава государства провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с руководством компании Rothschild & Co Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”.

Прошло заседание управляющего комитета по трансформации АО “Самрук-Казына”.

Вчера, в четверг, прошло пленарное заседание мажилиса, на котором в первом чтении одобрили проект Кодекса “О таможенном регулировании в Республике Казахстан” и ратифицировали Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Прошли первые двусторонние штабные переговоры между Министерством обороны Республики Казахстан и Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов.

Сегодня, в пятницу, в рамках Х Международной конференции по транспортно-транзитному потенциалу “ТрансЕвразия-2017” завершится работа 22-й сессии проектной рабочей группы СПЕКА ООН по транспорту и пересечению границ.



Астана