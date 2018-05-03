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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в мажилисе прошел правительственный час на тему “О совершенствовании государственного аудита и финансового контроля” с участием министра финансов РК Бахыта Султанова.
В пресс-центре правительства состоялась пресс-конференция о проектах по снижению отрицательного воздействия на климат вредных выбросов, представленных на ЭКСПО-2017, с участием доктора технических наук, профессора, директора НИИ “Энергосбережение и энергоэффективные технологии” Алтая Алимгазина, а также директора “Института химии угля и технологий” доктора химических наук Болата Ермагамбета.
Сегодня, во вторник, в сенате парламента состоится презентация проекта Кодекса РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)”, законопроектов “О введении в действие Кодекса РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения”.

Астана

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Просмотрено: 1428 раз Просмотров: 1428 опубликовал: Ruslan 7 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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