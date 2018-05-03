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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник в мажилисе с участием вице-спикера палаты Владимира Божко Министерство национальной экономики презентовало проект поправок в некоторые законодательные акты, касающиеся передачи государственных функций в конкурентную среду.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем Народной Скупщины Сербии Майей Гойкович.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы государственно-частного партнерства, ход реализации проекта “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”, меры по предупреждению паводковых угроз.
Состоялось подписание многостороннего меморандума между правительством РК, Национальным банком РК, ТОО “Корпорация Казахмыс” и АО “Bank RBK”. Меморандум предусматривает ряд комплексных мер по улучшению финансового положения Bank RBK.
Вчера, в среду, состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникации”.
Казахстан представил в португальском Лиссабоне программу развития своей цифровой экономики и возможности для деятельности в IT-сфере на крупнейшей в мире технологической конференции Web Summit 2017. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев. В рамках конференции он провел ряд встреч с представителями международных интернет-компаний, ведущими экспертами в области IT и цифровизации экономики и науки, экспертами из Кремниевой долины, а также с организаторами мероприятия.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором рассмотрят проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”.
В мажилисе парламента пройдет презентация проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража”.
В правительстве состоится пресс-конференция с участием председателя правления АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства” Азамата Ойнарова, заместителя председателя правления АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства” Талгата Матаева, а также вице-президента АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства” Айдоса Кобетова на тему “О механизмах модернизации государственно-частного партнерства”.

Астана

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Просмотрено: 1449 раз Просмотров: 1449 опубликовал: Ruslan 9 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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