ДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

КАЗАХСТАН ГОТОВИТ СОГЛАШЕНИЕ С КИТАЕМ ПО РЕКАМ
Подробнее >>>
МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ РК В АСТАНЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым.
В мажилисе прошел правительственный час на тему “О совершенствовании государственного аудита и финансового контроля” с участием министра финансов РК Бахыта Султанова.
Во вторник в мажилисе с участием вице-спикера палаты Владимира Божко Министерство национальной экономики презентовало проект поправок в некоторые законодательные акты, касающиеся передачи государственных функций в конкурентную среду.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем Народной Скупщины Сербии Майей Гойкович.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы государственно-частного партнерства, ход реализации проекта “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”, меры по предупреждению паводковых угроз.
Состоялось подписание многостороннего меморандума между правительством РК, Национальным банком РК, ТОО “Корпорация Казахмыс” и АО “Bank RBK”. Меморандум предусматривает ряд комплексных мер по улучшению финансового положения Bank RBK.
В среду президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область, где посетил ряд социальных объектов, а также сельскохозяйственных и производственных предприятий региона.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникации”.
Казахстан представил в португальском Лиссабоне программу развития своей цифровой экономики и возможности для деятельности в IT-сфере на крупнейшей в мире технологической конференций Web Summit 2017. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.
Вчера, в четверг, с участием государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана.
Прошло очередное пленарное заседание сената парламента, на котором приняли проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”.
В мажилисе парламента прошла презентация проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража”.
Сегодня, в пятницу, в городе Щучинске состоится международная конференция “Уголовный процесс Казахстана: пути модернизации”.
В Астане состоится IХ Международный конгресс “Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее” с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, ведущих специалистов в области репродуктивных технологий из дальнего и ближнего зарубежья.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1382 раз Просмотров: 1382 опубликовал: Ruslan 10 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Май 2018 (56)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390