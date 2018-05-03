Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства провел встречу с министром по делам религий и гражданского общества Нурланом Ермекбаевым.

В мажилисе прошел правительственный час на тему “О совершенствовании государственного аудита и финансового контроля” с участием министра финансов РК Бахыта Султанова.

Во вторник в мажилисе с участием вице-спикера палаты Владимира Божко Министерство национальной экономики презентовало проект поправок в некоторые законодательные акты, касающиеся передачи государственных функций в конкурентную среду.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем Народной Скупщины Сербии Майей Гойкович.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы государственно-частного партнерства, ход реализации проекта “Бесплатное профессионально-техническое образование для всех”, меры по предупреждению паводковых угроз.

Состоялось подписание многостороннего меморандума между правительством РК, Национальным банком РК, ТОО “Корпорация Казахмыс” и АО “Bank RBK”. Меморандум предусматривает ряд комплексных мер по улучшению финансового положения Bank RBK.

В среду президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область, где посетил ряд социальных объектов, а также сельскохозяйственных и производственных предприятий региона.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникации”.

Казахстан представил в португальском Лиссабоне программу развития своей цифровой экономики и возможности для деятельности в IT-сфере на крупнейшей в мире технологической конференций Web Summit 2017. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

Вчера, в четверг, с участием государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось расширенное заседание совета Ассамблеи народа Казахстана.

Прошло очередное пленарное заседание сената парламента, на котором приняли проект закона “О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”.

В мажилисе парламента прошла презентация проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража”.

Сегодня, в пятницу, в городе Щучинске состоится международная конференция “Уголовный процесс Казахстана: пути модернизации”.

В Астане состоится IХ Международный конгресс “Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее” с участием министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, ведущих специалистов в области репродуктивных технологий из дальнего и ближнего зарубежья.



Астана