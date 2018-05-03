

Власть Неделя власти Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, в Министерстве сельского хозяйства состоялся брифинг с участием председателя правления АО “Аграрная кредитная корпорация” Нармухана Сарыбаева.

Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства, вопросы развития электронной торговли, цифровизации в здравоохранении, а также ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).



Астана Поделиться: 0

1

2

3

4

5 Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:







Просмотрено: 1349 раз Просмотров: 1349 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)