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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в Министерстве сельского хозяйства состоялся брифинг с участием председателя правления АО “Аграрная кредитная корпорация” Нармухана Сарыбаева.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства, вопросы развития электронной торговли, цифровизации в здравоохранении, а также ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).

Астана

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Просмотрено: 1349 раз Просмотров: 1349 опубликовал: Ruslan 14 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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