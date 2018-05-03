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Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в Министерстве сельского хозяйства состоялся брифинг с участием председателя правления АО “Аграрная кредитная корпорация” Нармухана Сарыбаева.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства, на котором рассмотрят дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства, вопросы развития электронной торговли, цифровизации в здравоохранении, а также ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).
Астана