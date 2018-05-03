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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник глава государства провел встречу с председателем правления АО “Самрук-Казына” Умирзаком Шукеевым, который представил отчет по итогам деятельности за 10 месяцев текущего года, а также информацию о ходе трансформации компании.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).
Вчера, в среду, глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.
Прошел круглый стол для дипломатического корпуса в Казахстане на тему “Наследие ЭКСПО-2017” с участием министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором рассмотрят проект закона “О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы”.

Астана

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Просмотрено: 1341 раз Просмотров: 1341 опубликовал: Ruslan 16 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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