Алла Иванилова

Во вторник глава государства провел встречу с председателем правления АО “Самрук-Казына” Умирзаком Шукеевым, который представил отчет по итогам деятельности за 10 месяцев текущего года, а также информацию о ходе трансформации компании.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).

Вчера, в среду, глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.

Прошел круглый стол для дипломатического корпуса в Казахстане на тему “Наследие ЭКСПО-2017” с участием министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента, на котором рассмотрят проект закона “О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы”.



Астана