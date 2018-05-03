Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в тре тьем заседании Астанинского клуба на тему “Большая Евразия-2027: конфронтация или партнерство”.

Глава государства провел встречи с экс-президентом Чешской Республики Вацлавом Клаусом, экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем и экс-президентом Республики Словения Данило Тюрком.

Президент Казахстана направил телеграмму-соболезнование президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с сильным землетрясением, произошедшим на западе страны.

Во вторник президент Казахстана посетил ТОО “Научно-исследовательский проектный институт “Астанагенплан”, где ознакомился с проводимой работой в сфере архитектуры и градостроительства столицы, планами строительства ряда инфраструктурных объектов дорожно-транспортной и социально-культурной сфер, в том числе дорог и мест отдыха горожан.

Глава государства провел встречу с председателем правления АО “Самрук-Казына” Умирзаком Шукеевым, который представил отчет по итогам деятельности за 10 месяцев текущего года, а также информацию о ходе трансформации компании.

Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы развития электронной торговли, цифровизации в здравоохранении, а также ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).

В среду глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.

Под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР).

Вчера, в четверг, прошло выездное заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию на территории таможенного поста “Астана - центр таможенного оформления”.

Сегодня, в пятницу, сенат рассмотрел проект бюджета на 2018-2020 годы. С поправками сената документ возвратили на рассмотрение в мажилис.



Астана