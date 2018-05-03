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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в тре тьем заседании Астанинского клуба на тему “Большая Евразия-2027: конфронтация или партнерство”.
Глава государства провел встречи с экс-президентом Чешской Республики Вацлавом Клаусом, экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем и экс-президентом Республики Словения Данило Тюрком.
Президент Казахстана направил телеграмму-соболезнование президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с сильным землетрясением, произошедшим на западе страны.
Во вторник президент Казахстана посетил ТОО “Научно-исследовательский проектный институт “Астанагенплан”, где ознакомился с проводимой работой в сфере архитектуры и градостроительства столицы, планами строительства ряда инфраструктурных объектов дорожно-транспортной и социально-культурной сфер, в том числе дорог и мест отдыха горожан.
Глава государства провел встречу с председателем правления АО “Самрук-Казына” Умирзаком Шукеевым, который представил отчет по итогам деятельности за 10 месяцев текущего года, а также информацию о ходе трансформации компании.
Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели вопросы развития электронной торговли, цифровизации в здравоохранении, а также ход подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхенчхан (Южная Корея).
В среду глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.
Под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание совета Евразийского банка развития (ЕАБР).
Вчера, в четверг, прошло выездное заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию на территории таможенного поста “Астана - центр таможенного оформления”.
Сегодня, в пятницу, сенат рассмотрел проект бюджета на 2018-2020 годы. С поправками сената документ возвратили на рассмотрение в мажилис.

Астана

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Просмотрено: 1224 раз Просмотров: 1224 опубликовал: Ruslan 17 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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