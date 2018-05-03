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Власть Неделя власти

Мадина Меирманова
Вчера, в понедельник, в мажилисе прошел правительственный час на тему “О ходе реализации Плана нации “100 конкретных шагов” по вопросам оказания государственных услуг”. Перед депутатами с докладом выступил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
Глава Минтруда Тамара Дуйсенова приняла участие в 30-м юбилейном заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. В рамках встречи Тамара Дуйсенова и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписали меморандум о сотрудничестве.
На расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента рассмотрели проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений”.
Сегодня, во вторник, состоится традиционное заседание правительства. На повестке - совершенствование экспортной политики, вопросы сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия РК, а также цифровизация социально-трудовой сферы.
В сенате состоится расширенное заседание комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по обсуждению проекта закона Республики Казахстан: “О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза”.
В Алматы стартует заключительная конференция по двухгодичному экологическому проекту при поддержке Европейского союза “Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и управлением водными ресурсами в Центральной Азии (CAWECOOP)”. В мероприятии примут участие представители министерств иностранных дел и правительств стран Центральной Азии, государственных органов и ведомств по защите окружающей среды, а также представители международных организаций.

Астана

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Просмотрено: 1249 раз Просмотров: 1249 опубликовал: Ruslan 21 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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