Мадина Меирманова

Вчера, в понедельник, в мажилисе прошел правительственный час на тему “О ходе реализации Плана нации “100 конкретных шагов” по вопросам оказания государственных услуг”. Перед депутатами с докладом выступил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Глава Минтруда Тамара Дуйсенова приняла участие в 30-м юбилейном заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. В рамках встречи Тамара Дуйсенова и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписали меморандум о сотрудничестве.

На расширенном заседании комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента рассмотрели проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений”.

Сегодня, во вторник, состоится традиционное заседание правительства. На повестке - совершенствование экспортной политики, вопросы сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия РК, а также цифровизация социально-трудовой сферы.

В сенате состоится расширенное заседание комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по обсуждению проекта закона Республики Казахстан: “О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза”.

В Алматы стартует заключительная конференция по двухгодичному экологическому проекту при поддержке Европейского союза “Продвижение диалога для предотвращения разногласий по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и управлением водными ресурсами в Центральной Азии (CAWECOOP)”. В мероприятии примут участие представители министерств иностранных дел и правительств стран Центральной Азии, государственных органов и ведомств по защите окружающей среды, а также представители международных организаций.



Астана