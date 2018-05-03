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Власть Неделя власти

Мадина Меирманова
В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны генерал-полковником Сакеном Жасузаковым.
Глава Национального банка Данияр Акишев дал пресс-конференцию для СМИ.
Банк развития Казахстана и “Казына Капитал Менеджмент” сообщили о создании совместного Фонда прямых инвестиций. Первоначальная капитализация фонда БРК-ККМ составит 33,5 миллиарда тенге (100 миллионов долларов США).
Сегодня, в четверг, состоится заседание депутатской группы “€ѓiр” сената парламента Республики Казахстан на тему “О ходе реализации программы “Нурлы жер” в регионах страны”.

Астана

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Просмотрено: 976 раз Просмотров: 976 опубликовал: Ruslan 23 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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