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Неделя власти Неделя власти

Мадина Меирманова
В понедельник глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым. Кожамжаров доложил главе государства о результатах деятельности агентства за 10 месяцев текущего года.
В мажилисе прошел правительственный час на тему “О ходе реализации Плана нации “100 конкретных шагов” по вопросам оказания государственных услуг”. Перед депутатами с докладом выступил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
Глава Минтруда Тамара Дуйсенова приняла участие в 30-м, юбилейном заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. В рамках встречи Тамара Дуйсенова и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин подписали меморандум о сотрудничестве.
Во вторник состоялось традиционное заседание правительства. На повестке - совершенствование экспортной политики, вопросы сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия РК, а также цифровизация социально-трудовой сферы.
В сенате прошло расширенное заседание комитета сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по обсуждению проекта закона Республики Казахстан “О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза”.
В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром обороны генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. В ходе встречи главе государства представили отчеты о состоянии вооруженных сил страны и ходе реализации плана работ министерства на текущий период.
Кайрат Абдрахманов встретился с британскими бизнесменами и политиками. Свое выступление в Королевском институте международных отношений “Чатам Хаус” в Лондоне Абдрахманов посвятил приоритетам председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН.
Глава Национального банка Данияр Акишев дал пресс-конференцию для СМИ.
Банк развития Казахстана и “Казына Капитал Менеджмент” сообщили о создании совместного Фонда прямых инвестиций. Первоначальная капитализация фонда БРК-ККМ составит 33,5 миллиарда тенге (100 миллионов долларов США).
В четверг президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравили друг друга с юбилеем дипотношений.
Состоялось заседание депутатской группы “Өңiр” сената парламента Республики Казахстан на тему “О ходе реализации программы “Нурлы жер” в регионах страны”.
В Астане начал работу форум “Создаем казахстанское”, который собрал на своей площадке более 70 компаний горно-металлургической отрасли, банки и фонды, институты развития, государственные органы, министерства и акиматы областей. Форум направлен на содействие ежегодному росту доли участия казахстанского содержания в производственной деятельности, а также повышение доверия к отечественным производителям.
В пятницу в мажилисе состоятся парламентские слушания на тему “Актуальные вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов Республики Казахстан”. Парламентарии планируют обсудить основные проблемы этой сферы и пути их решения. Как ожидается, в слушаниях примут участие председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, аким Павлодарской области Болат Бакауов, а также представители предприятий по водоснабжению и водоотведению.

Астана

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Просмотрено: 1861 раз Просмотров: 1861 опубликовал: Ruslan 24 ноября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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