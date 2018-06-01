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Мадина Меирманова
Вчера, в понедельник, на площадке национальной палаты предпринимателей РК “Атамекен” совместно с комитетом государственных доходов Министерства финансов РК провели презентацию системы маркировки меховых изделий.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился в Астане с дипломатическими представителями Японии, Ирана, Австрии, Белоруссии и других стран. Он презентовал послам инвестиционный потенциал Павлодарской области.
Сегодня, во вторник, пройдет очередное заседание правительства РК.
Состоится брифинг посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева.
Посольство Японии в РК проводит ежегодный прием в честь дня рождения Его Величества Императора Японии. Также в ходе приема состоится церемония награждения “Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой” президента международного антиядерного движения “Невада - Семей” Олжаса Сулейменова.
Астана