Юлиана Жихорь

Вчера, в среду, Нурсултан Назарбаев прибыл в Минск. В ходе визита ожидается встреча главы государства с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Также президент Казахстана примет участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На пленарном заседании мажилиса депутаты во втором чтении одобрили проект Кодекса Республики Казахстан “О недрах и недропользовании”.

По итогам прошедших в Алматы переговоров между АО “НК “КазМунайГаз”, ПАО “Газпром”, ООО “Газпром экспорт” и Национальным оператором АО “КазТрансГаз” согласован и подписан протокол по вопросам сотрудничества в газовой отрасли на 2018 год. Протокол предусматривает увеличение объемов экспорта в направлении Российской Федерации по сравнению с предыдущими годами.

Сегодня, в четверг, в Минске пройдет юбилейная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В Министерстве иностранных дел состоится обзорная сессия Казахстанско-американской комиссии по стратегическому партнерству под председательством заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева и и.о. помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Состоится пресс-конференция с участием вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Токтабаева, а также заместителя председателя правления АО “Национальное агентство по технологическому развитию” Омиржана Ташимова. Тема - “Об итогах XII Инновационного конгресса и выставки инновационных проектов”.

В Астане пройдет форум “Инвестиции в здравоохранение Республики Казахстан” с участием вице-премьера Ерболата Досаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова. Мероприятие посвящено вопросам развития инфраструктуры, поиска моделей сотрудничества государства и частной медицины, привлечения инвестиций в здравоохранение и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Председатель комитета сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова принимает участие во Всемирном форуме женщин-политиков в Рейкьявике (Исландия).



Астана