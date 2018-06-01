Неделя власти

Мадина Меирманова

В понедельник на площадке Национальной палаты предпринимателей РК “Атамекен” совместно с комитетом государственных доходов Министерства финансов РК провели презентацию системы маркировки меховых изделий.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился в Астане с дипломатическими представителями Японии, Ирана, Австрии, Белоруссии и других стран. Аким презентовал послам инвестиционный потенциал Павлодарской области.

Во вторник прошло очередное заседание правительства РК.

Состоялся брифинг посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева.

Посольство Японии в РК провело ежегодный прием в честь дня рождения Его Величества императора Японии. В ходе приема состоится церемония награждения “Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой” президента Международного антиядерного движения “Невада-Семей” Олжаса Сулейменова.

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Минск. В ходе визита прошла встреча главы государства с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

На пленарном заседании мажилиса депутаты во втором чтении одобрили проект Кодекса Республики Казахстан “О недрах и недропользовании”

В Минске состоялся Белорусско-Казахстанский бизнес-форум с участием глав государств Казахстана и Беларуси. Организатором мероприятия выступили Белорусская торгово-промышленная палата и Внешнеторговая палата Казахстана.

Вчера, в четверг, Нурсултан Назарбаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившей в Минске.

В Министерстве иностранных дел состоялась обзорная сессия Казахстанско-американской комиссии по стратегическому партнерству под председательством заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева и и.о. помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В Астане стартовал форум “Инвестиции в здравоохранение Республики Казахстан” с участием вице-премьера Ерболата Досаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова. Мероприятие посвящено вопросам развития инфраструктуры, поиска моделей сотрудничества государства и частной медицины, привлечения инвестиций в здравоохранение и реализации проектов государственно-частного партнерства.

Председатель комитета сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова приняла участие во Всемирном форуме женщин-политиков в Рейкьявике (Исландия).

Сегодня, в пятницу, страна отмечает День Первого Президента Республики Казахстан.



Астана