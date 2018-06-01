Неделя власти

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Мадина Меирманова
В понедельник на площадке Национальной палаты предпринимателей РК “Атамекен” совместно с комитетом государственных доходов Министерства финансов РК провели презентацию системы маркировки меховых изделий.
Аким Павлодарской области Булат Бакауов встретился в Астане с дипломатическими представителями Японии, Ирана, Австрии, Белоруссии и других стран. Аким презентовал послам инвестиционный потенциал Павлодарской области.
Во вторник прошло очередное заседание правительства РК.
Состоялся брифинг посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева.
Посольство Японии в РК провело ежегодный прием в честь дня рождения Его Величества императора Японии. В ходе приема состоится церемония награждения “Орденом восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой” президента Международного антиядерного движения “Невада-Семей” Олжаса Сулейменова.
В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Минск. В ходе визита прошла встреча главы государства с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
На пленарном заседании мажилиса депутаты во втором чтении одобрили проект Кодекса Республики Казахстан “О недрах и недропользовании”
В Минске состоялся Белорусско-Казахстанский бизнес-форум с участием глав государств Казахстана и Беларуси. Организатором мероприятия выступили Белорусская торгово-промышленная палата и Внешнеторговая палата Казахстана.
Вчера, в четверг, Нурсултан Назарбаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившей в Минске.
В Министерстве иностранных дел состоялась обзорная сессия Казахстанско-американской комиссии по стратегическому партнерству под председательством заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева и и.о. помощника государственного секретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
В Астане стартовал форум “Инвестиции в здравоохранение Республики Казахстан” с участием вице-премьера Ерболата Досаева, министра здравоохранения Елжана Биртанова. Мероприятие посвящено вопросам развития инфраструктуры, поиска моделей сотрудничества государства и частной медицины, привлечения инвестиций в здравоохранение и реализации проектов государственно-частного партнерства.
Председатель комитета сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова приняла участие во Всемирном форуме женщин-политиков в Рейкьявике (Исландия).
Сегодня, в пятницу, страна отмечает День Первого Президента Республики Казахстан.
Астана