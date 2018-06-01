Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, в мажилисе парламента прошел правительственный час на тему “Государственная политика в области культуры в аспекте реализации программы “Рухани жаѓѕыру” с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

Состоялось выездное заседание комитета сената по социально-культурному развитию и науке в РГП “Национальный центр биотехнологии”.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели проект постановления правительства РК “О реализации Закона РК “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”, проект госпрограммы “Цифровой Казахстан”, вопросы развития международного финансового центра “Астана”, принимаемые меры по лекарственному обеспечению на амбулаторном уровне, а также цифровизацию налоговой и таможенной деятельности.

Сегодня, во вторник, состоится казахстанский инвестиционный форум.

В Алматы начнет работу международный семинар “Развитие электронного правительства: опыт, проблемы и перспективы” с участием госслужащих из большинства регионов страны и шести государств - Эстонии, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Армении, Азербайджана.



Астана