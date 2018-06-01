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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в мажилисе парламента прошел правительственный час на тему “Государственная политика в области культуры в аспекте реализации программы “Рухани жаѓѕыру” с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.
Состоялось выездное заседание комитета сената по социально-культурному развитию и науке в РГП “Национальный центр биотехнологии”.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели проект постановления правительства РК “О реализации Закона РК “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”, проект госпрограммы “Цифровой Казахстан”, вопросы развития международного финансового центра “Астана”, принимаемые меры по лекарственному обеспечению на амбулаторном уровне, а также цифровизацию налоговой и таможенной деятельности.
Сегодня, во вторник, состоится казахстанский инвестиционный форум.
В Алматы начнет работу международный семинар “Развитие электронного правительства: опыт, проблемы и перспективы” с участием госслужащих из большинства регионов страны и шести государств - Эстонии, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Армении, Азербайджана.

Астана

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Просмотрено: 1382 раз Просмотров: 1382 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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