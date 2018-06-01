Алла Иванилова

Во вторник состоялось заседание Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой. На заседании обсудили принимаемые меры по обеспечению прозрачности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурного развития “Нурлы жол”.

Комитет по социально-культурному развитию и науке сената парламента провел в РГП “Национальный центр биотехнологии” выездное заседание, посвященное перспективам развития в Казахстане науки, в том числе биологической, и вопросам совершенствования законодательства в области науки и научно-технической деятельности.

В Астане прошел форум Kazakhstan Global Investment Roundtable с участием представителей более 100 крупнейших международных компаний.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполнительным вице-президентом Шанхайской фондовой биржи Лию Шатонгом и вице-президентом NASDAQ Мейером Фручером.

Вчера, в среду, с участием главы государства Нурсултана Назарбаева в Астане прошел общенациональный телемост “Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса”.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня индустриализации. В “Конгресс-центре Экспо” состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии президента РК “Алтын сапа”, победителей конкурса по социальной ответственности бизнеса “Парыз”, конкурса-выставки “Лучший товар Казахстана”, специальной премии “Iскер” и конкурса на присуждение права использования зонтичного бренда “Џлы дала елi”.

В сенате прошла встреча с руководством Министерства иностранных дел РК по вопросу реализации Закона “Об официальной помощи развитию”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили ратификацию Соглашения о демаркации казахстанско-туркменской госграницы.

Сегодня, в четверг, в мажилисе пройдет презентация законопроекта: “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования агропромышленного комплекса”.

В Астане состоится совещание по национальному диалогу о водной политике, на котором обсудят предложения по укреплению трансграничного водного сотрудничества стран Центральной Азии.

Пройдет торжественная церемония награждения победителей ежегодного открытого конкурса “Независимость Казахстана и Елбасы” среди работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан.



Астана