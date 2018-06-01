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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник состоялось заседание Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой. На заседании обсудили принимаемые меры по обеспечению прозрачности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурного развития “Нурлы жол”.
Комитет по социально-культурному развитию и науке сената парламента провел в РГП “Национальный центр биотехнологии” выездное заседание, посвященное перспективам развития в Казахстане науки, в том числе биологической, и вопросам совершенствования законодательства в области науки и научно-технической деятельности.
В Астане прошел форум Kazakhstan Global Investment Roundtable с участием представителей более 100 крупнейших международных компаний.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполнительным вице-президентом Шанхайской фондовой биржи Лию Шатонгом и вице-президентом NASDAQ Мейером Фручером.
Вчера, в среду, с участием главы государства Нурсултана Назарбаева в Астане прошел общенациональный телемост “Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса”.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня индустриализации. В “Конгресс-центре Экспо” состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии президента РК “Алтын сапа”, победителей конкурса по социальной ответственности бизнеса “Парыз”, конкурса-выставки “Лучший товар Казахстана”, специальной премии “Iскер” и конкурса на присуждение права использования зонтичного бренда “Џлы дала елi”.
В сенате прошла встреча с руководством Министерства иностранных дел РК по вопросу реализации Закона “Об официальной помощи развитию”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили ратификацию Соглашения о демаркации казахстанско-туркменской госграницы.
Сегодня, в четверг, в мажилисе пройдет презентация законопроекта: “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования агропромышленного комплекса”.
В Астане состоится совещание по национальному диалогу о водной политике, на котором обсудят предложения по укреплению трансграничного водного сотрудничества стран Центральной Азии.
Пройдет торжественная церемония награждения победителей ежегодного открытого конкурса “Независимость Казахстана и Елбасы” среди работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан.

Астана

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Просмотрено: 1393 раз Просмотров: 1393 опубликовал: Ruslan 7 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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