ВОКРУГ МУНДИАЛЯ

4500 КАЗАХСТАНЦЕВ ПОЕДУТ В РОССИЮ НА ФУТБОЛ
Подробнее >>>
ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ ТВОЕЙ СЕСТРЫ

В ПОДАРОК ОТ “ПОШЛОЙ МОЛЛИ”
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия. Во встрече приняли участие председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле, владелец компании “Кнауф” Николас Кнауф и посол ФРГ в Республике Казахстан Рольф Мафаэль.
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Казахстане Микко Кивикоски.
В мажилисе парламента прошел правительственный час на тему “Государственная политика в области культуры в аспекте реализации программы “Рухани жаѓѕыру” с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.
Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели проект постановления правительства РК “О реализации Закона РК “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”, проект госпрограммы “Цифровой Казахстан”, вопросы развития Международного финансового центра “Астана”, принимаемые меры по лекарственному обеспечению на амбулаторном уровне, а также цифровизацию налоговой и таможенной деятельности.
Во вторник состоялось заседание Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой. На заседании обсудили принимаемые меры по обеспечению прозрачности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурного развития “Нџрлы жол”.
Комитет по социально-культурному развитию и науке сената парламента провел в РГП “Национальный центр биотехнологии” выездное заседание, посвященное перспективам развития в Казахстане науки, в том числе биологической, и вопросам совершенствования законодательства в области науки и научно-технической деятельности.
В Астане прошел форум Kazakhstan Global Investment Roundtable с участием представителей более 100 крупнейших международных компаний.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполнительным вице-президентом Шанхайской фондовой биржи Лию Шатонгом и вице-президентом NASDAQ Мейером Фручером.
В среду с участием главы государства Нурсултана Назарбаева в Астане прошел общенациональный телемост “Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса”.
Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда Международного финансового центра “Астана” лордом Гарри Кеннетом Вульфом, назначенным соответствующим распоряжением президента Казахстана.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня индустриализации. В “Конгресс-центре ЭКСПО” состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии президента РК “Алтын сапа”, победителей конкурса по социальной ответственности бизнеса “Парыз”, конкурса-выставки “Лучший товар Казахстана”, специальной премии “Iскер” и конкурса на присуждение права использования зонтичного бренда “Џлы дала елi”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили ратификацию Соглашения о демаркации казахстанско-туркменской госграницы.
Вчера, в четверг, состоялось очередное пленарное заседание сената, на котором приняли закон с поправками в законодательные акты по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.
В мажилисе прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования агропромышленного комплекса”.
Сегодня, в пятницу, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) состоится Международная конференция “Современные антикоррупционные стандарты и развитие международного сотрудничества”.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1434 раз Просмотров: 1434 опубликовал: Ruslan 8 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Июнь 2018 (66)
Май 2018 (144)
Апрель 2018 (154)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390