Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства провел встречу с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия. Во встрече приняли участие председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле, владелец компании “Кнауф” Николас Кнауф и посол ФРГ в Республике Казахстан Рольф Мафаэль.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в Казахстане Микко Кивикоски.

В мажилисе парламента прошел правительственный час на тему “Государственная политика в области культуры в аспекте реализации программы “Рухани жаѓѕыру” с участием министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

Прошло очередное заседание правительства, на котором рассмотрели проект постановления правительства РК “О реализации Закона РК “О республиканском бюджете на 2018-2020 годы”, проект госпрограммы “Цифровой Казахстан”, вопросы развития Международного финансового центра “Астана”, принимаемые меры по лекарственному обеспечению на амбулаторном уровне, а также цифровизацию налоговой и таможенной деятельности.

Во вторник состоялось заседание Комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой. На заседании обсудили принимаемые меры по обеспечению прозрачности и эффективности использования средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурного развития “Нџрлы жол”.

Комитет по социально-культурному развитию и науке сената парламента провел в РГП “Национальный центр биотехнологии” выездное заседание, посвященное перспективам развития в Казахстане науки, в том числе биологической, и вопросам совершенствования законодательства в области науки и научно-технической деятельности.

В Астане прошел форум Kazakhstan Global Investment Roundtable с участием представителей более 100 крупнейших международных компаний.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с исполнительным вице-президентом Шанхайской фондовой биржи Лию Шатонгом и вице-президентом NASDAQ Мейером Фручером.

В среду с участием главы государства Нурсултана Назарбаева в Астане прошел общенациональный телемост “Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса”.

Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии принятия присяги председателем суда Международного финансового центра “Астана” лордом Гарри Кеннетом Вульфом, назначенным соответствующим распоряжением президента Казахстана.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня индустриализации. В “Конгресс-центре ЭКСПО” состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии президента РК “Алтын сапа”, победителей конкурса по социальной ответственности бизнеса “Парыз”, конкурса-выставки “Лучший товар Казахстана”, специальной премии “Iскер” и конкурса на присуждение права использования зонтичного бренда “Џлы дала елi”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили ратификацию Соглашения о демаркации казахстанско-туркменской госграницы.

Вчера, в четверг, состоялось очередное пленарное заседание сената, на котором приняли закон с поправками в законодательные акты по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности.

В мажилисе прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования агропромышленного комплекса”.

Сегодня, в пятницу, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) состоится Международная конференция “Современные антикоррупционные стандарты и развитие международного сотрудничества”.



Астана