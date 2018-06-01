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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, состоялось выездное заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию с Министерством труда и социальной защиты населения на тему “Электронная биржа труда. Меры по формализации самозанятых лиц”.
Детский фонд ООН совместно с Министерством здравоохранения провели отчетную конференцию по результатам внедрения новой модели патронажного обслуживания беременных женщин и семей с детьми в возрасте до пяти лет.
В Астане прошло заседание Экспертного IQ-клуба России и Казахстана на тему “Цифровая трансформация в России и Казахстане - шаг в будущее”. В ходе мероприятия прошла встреча с руководителем Центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, директором федерального исследовательского центра “Информатика и управление” Российской академии наук академиком Игорем Соколовым.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства РК.
Пройдет тематическое заседание комитета по аграрным вопросам на тему “О проблемах реализации зерна урожая 2017 года на внутреннем и внешнем рынках”.
В Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина Европейская комиссия проведет информационный семинар по новым конкурсам Рамочной программы Европейского союза по исследованиям и инновациям “Горизонт-2020”.

Астана

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Просмотрено: 1529 раз Просмотров: 1529 опубликовал: Ruslan 12 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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