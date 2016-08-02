Ольга Шишанова

Под Карагандой археологи обнаружили древнее сооружение, похожее на египетскую пирамиду фараона Джосера Нечерихета. Ученые уже установили возраст постройки: он составляет более трех тысяч лет. Об этом событии и о том, как в Казахстане обстоит дело с охраной памятников, в эксклюзивном интервью с “НП” своими мыслями поделился кандидат исторических наук, PhD, приглашенный научный сотрудник Сары-Аркинского археологического института при Карагандинском государственном университете имени Евнея Арстановича Букетова, казахстанский археолог Виктор Новоженов - Виктор Александрович, на каком уровне сегодня в Казахстане охрана памятников культуры, в том числе археологических?

- Я много лет занимаюсь памятниками культурного наследия и хочу сказать, что Казахстан очень богат такими свидетельствами истории. Так случилось, что казахская история больше скрыта в земле, она не описана по большей части в книгах, летописях, на пергаменте или в табличках. Она почти вся была вербальной, передаваясь из поколения в поколение устно. Кстати, в мировой культуре могу привести в какой-то мере аналогию с древней Грецией - это поэмы Гомера “Илиада” и “Одиссея”. Так и в Казахстане культурное наследие воспринималось зачастую через предания, шежире. Но при этом состояние археологических памятников в силу того, что в стране была когда-то распашка целинных и залежных земель, а в XVIII веке насыпные курганы попросту грабили, сегодня в очень плачевном состоянии, кроме того пропало множество артефактов. Да и в последние годы добавилось очень много потерь - огромное количество памятников разрушаются либо по незнанию, либо намеренно, по злому умыслу. Есть даже факты того, что в республике действуют “черные” археологи, которые грабят древние захоронения, хотя антикварный рынок Казахстана по большому счету не сформирован.

- Что скажете о памятниках истории в городах?

- Не так давно в Алматы 59 памятников культуры и истории попросту вычеркнули из государственного реестра. Все просто - при очередной ревизии их не оказалось в наличии. И такие факты в Казахстане не единичны. А ведь в советское время на все это выделялось огромное финансирование, проводились планомерные работы по поддержанию и сохранности таких памятников культурного наследия. В период “дикого капитализма”, к сожалению, эта система разрушилась, что очень сказывается сегодня, потому что тех же фундаментальных археологических исследований, масштабных раскопок стало значительно меньше, если не сказать, что они практически исчезли. Соответственно, очень многие памятники в связи с тем, что стали частной собственностью, оказались под угрозой уничтожения, поскольку частникам нет до них никакого дела. Их никто в этом плане не контролирует. Между тем по законодательству в РК вокруг каждого архитектурного и археологического памятника должна быть охранная зона радиусом до 300 метров. Однако этого не наблюдается. Были вопиющие факты, когда на месте археологических памятников ставили кафе, располагали зоны отдыха.

Меня, как специалиста, все это очень беспокоит - ведь культурный слой разрушается, а отсутствие государственного подхода в данном вопросе, системы в этом деле приводит к полной утрате таких памятников. Страдают от этого даже петроглифы, которые во множестве разбросаны по Сары-Арке. Эти наскальные изображения, которые есть и под Алматы, и в долине рек Байконур и Тамды, имеющие тысячелетнюю историю, сегодня покрыты современными “автографами” и надписями с помощью несмываемой краски. - Расскажите о сегодняшних раскопках, о новоявленной пирамиде.

- Археология - наука, которая будет окутана легендами и тайнами всегда. Раскопки 1922 года в Египте, когда была найдена гробница Тутанхамона, тому подтверждение (с их проклятием фараонов и подобными чудесами). То же самое происходит и с нашими памятниками. Когда мы написали небольшую заметку о пирамидальном сооружении, точнее - мавзолее, который раскопала экспедиция карагандинского археолога Игоря Кукушкина, все решили, что это подобие египетских пирамид. Но ничего общего оно с ними не имеет, хотя и очень похоже по форме. Тем не менее они отстоят друг от друга на целое тысячелетие, и говорить о каких-то параллелях совершенно не приходится. Но людям нравятся красивые легенды, в то время как общий уровень знаний по истории в нашем обществе очень низок. Отсюда - мифотворчество, которое попросту дискредитирует научные знания.

Нынешний памятник относится примерно к концу эпохи бронзы, это XIV-XII века, что будет еще уточняться - процесс предстоит весьма долгий. Но мы уже видели сосуды, бронзовые наконечники ножа, кинжала, что дает основание утверждать, что все они - явление Бегазы-Дандыбаевской культуры и относятся к кругу памятников карасукоидного типа. Причем есть несколько гипотез относительно людей, которые оставили после себя этот памятник. Я сторонник так называемой джунгарской теории об эпохе существования людей, которые пришли из глубин Центральной Азии, дойдя в середине второго тысячелетия до Причерноморья. Они воевали с могущественной Персидской империей, назывались киммерийцами, и будучи предшественниками саков, которые с тех времен, конечно же, не могли не претерпеть изменений, двигались по такой огромной территории. А еще они относились к первой волне явления, которое называется в мировой культуре скифской триадой - это звериный стиль, вооружение и социальная структура. Вот они-то, по моему мнению, и связаны как раз с этим памятником-мавзолеем, что был обнаружен под Карагандой. - Какова ваша точка зрения по поводу возврата артефактов, их взаимообмена между странами?

- Если брать во внимание недавние разговоры о голове хана Кенесары Касымова, который был последним казахским ханом, то речь идет об имперских временах, когда Кенесары после неудачного восстания был убит киргизами, и его голова, вроде как подаренная генерал-губернатору, с тех пор якобы находится в России. Подобные вещи всегда хранились в Кунсткамере, но голова хана Кенесары, по данным сотрудников этого заведения, была утеряна. На самом деле ее изначально попросту никто не зафиксировал, что дает возможность предполагать, что ее там никогда и не было. Ведь система учета в таких заведениях была строжайшей, нам сегодня применить бы все те правила, которые существовали в этом отношении ранее. Так что это, возможно, очередной миф. В отличие, скажем, от истории времен Первой мировой войны, когда существовал набор рекрутов, в том числе и с подданных российскому императору земель. Некий казахский батыр поднял восстание, его казнили, и его голова действительно хранится сегодня в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Уже есть договоренность о ее возврате в Казахстан, но я не стал бы делать из этого культа, поскольку к любому умершему должно быть проявлено уважение, он должен быть захоронен. Астана