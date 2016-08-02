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Ближе к народу Культура

Мария Коленко
Лауреат конкурса “Новая волна-2015” обладательница уникального голоса певица Ademi готовит потрясающий подарок городу Алматы - презентацию первого сольного альбома. К этому концерту присоединится Сосо Павлиашвили, с которым исполнительница записала песню и сняла клип. Как сошлись творческие дорожки музыкантов?

 

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До певицы Динары Каировой, выступающей под псевдонимом Ademi, отечественным исполнителям пока еще ни разу не удавалось войти в тройку призеров. Она совершила настоящий прорыв. В этом году Ademi отметит солидный юбилей - 20 лет, как она выступает на сцене. Сейчас певица активно работает в Казахстане, также ее приглашают выступать и в России. На данный момент в репертуаре лиричные песни о самом главном - о любви. Эти и другие композиции вошли в ее первый сольный альбом, который получил название “Душа моя”.
“Так как это первый дебютный альбом, мне захотелось поделиться им с народом. Знаете, я не тойский исполнитель, но расскажу такой случай. Пригласили меня выступать в Шымкент. Выступление было от заказчика, который меня уже знал и пригласил повторно. Я выхожу на сцену, пою две свои клиповые песни, по которым меня в принципе и знают, выхожу на переодевание и решаю во время своего перерывчика спеть тойские песни, поскольку много бабушек, дедушек было. Выхожу петь тойские песни, думаю, попробую, протестирую. Через две песни ведущий мне показывает “стоп”, подходит и говорит: “Вас вызывает шеф”. Я прихожу к нему, он мне говорит: “Ademi, я для чего тебя сюда позвал, чтоб ты пела клевую музыку. Тойские у меня сидят в другой гримерке, посмотри”. Так что народ уже привык слушать меня с качественной, фирменной музыкой”, - отметила Ademi.
По словам продюсера певицы Романа Самсакова, пластинка могла увидеть свет и раньше, но со временем они поняли, что надо выпускать альбом именно для народа. Несколько раз приходилось перепевать некоторые композиции, поскольку музыкальному продюсеру и автору песен Ренату Гайсину результат не нравился.
“Альбом будет состоять из 13 песен, в него войдут несколько вещей на казахском языке, одна кавер-версия Queen - Show Must Go On, которую Ademi исполняла на “Новой волне”, потому что без нее мы никак не можем выпустить альбом. Также войдут и все предыдущие песни, на которые уже были сняты клипы, плюс что-то такое новое, необычное, которое зритель не слышал, модные, танцевальные вещи. Одна вещь будет дуэтная с Сосо Павлиашвили”, - рассказал Роман Самсаков.
По словам певицы, популярный российский артист Сосо Павлиашвили, заметив ее на конкурсе “Новая волна” в Сочи, предложил записать дуэт. Так появилась новая лирическая песня “В моем сердце весна”. Кроме того, Сосо Павлиашвили подарил ей авторскую композицию, работу над которой Ademi начнет в ближайшее время.
“Песня с Сосо о любви, что в сердце весна. Многие мне задавали вопросы, не будет ли у нас любовной истории с ним. Я считаю, что вводить людей в заблуждение не стоит, черный пиар - это не для меня. Мы решили, что никакой любви в клипе между нами не будет”, - подчеркнула Ademi.

 

 

Клип снимали в Алматы, когда Сосо был на гастролях в южной столице. Трековую часть отсняли в павильоне за сутки. А съемки сюжетной линии заняли около трех дней. Режиссером клипа выступил Жасур Шаметов из Узбекистана. Как рассказал Роман, Жасур столкнулся с рядом трудностей во время съемок у себя на родине. Когда он снимал сцену венчания на берегу и жених с невестой должны были поцеловаться, этот эпизод заметила полиция, и тогда у режиссера чуть было не отобрали весь отснятый материал, потому что в Узбекистане это запрещено.
“В основном я работаю в Казахстане, но сейчас приглашают поработать в России, я и не отказываюсь. Я стараюсь отходить от образа одинокой женщины и все-таки надеюсь, что второй альбом будет более такой живой, может быть, даже молодежный, клубный, чтобы охватить большую аудиторию слушателей”, - поделилась Динара.
Свой вклад в создание первого сольного альбома внесли Ренат Гайсин, Нурлан и Султана Каражигитовы, Рустам Джамбакиев, DJ Piligrim и многие другие.
“Мы отсняли летом только с Сосо клип и ждем его выхода, и в начале осени, надеюсь, получится снять еще один клип на новую композицию на русском языке. И уже ближе к концу осени мы запустим его в ротацию”, - поделился планами Роман.
30 августа на аллее Esentai Square алматинцы и гости южной столицы совершенно бесплатно смогут первыми послушать новый альбом певицы. Кстати, концерт будет проходить в формате live с музыкантами из группы Popcorn. В приоритете ждут слушателей лирические композиции, также будет несколько танцевальных вещей и, конечно же, дуэт с Сосо Павлиашвили.

 

 

Досье “НП”
Ademi начинала свой творческий путь в детской студии “Радуга” в Актау под руководством Ольги Хныкиной, где была солисткой группы “Тенериф”. В составе дуэта “АйДи” вместе с Айнур Жумагалиевой победила в международном конкурсе “Зажги свою звезду” в Москве. Стала финалисткой первого телевизионного конкурса SuperStar KZ. После окончания университета осталась в Алматы, где продолжила свой творческий путь в составе группы Indigo. Сейчас занимается сольной карьерой.

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Просмотрено: 370 раз Просмотров: 370 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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