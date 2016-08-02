Ольга Шишанова

Жанровые картины, портреты, натюрморты... Все они искрятся радостью, весельем, многоцветьем. Это работы мастерицы Эльвиры Астапенко, которая неоднократно радовала столичных жителей и гостей города своими удивительными вышивками Традиционное искусство художественной вышивки - отголосок тех далеких эпох, на протяжении которых тысячелетиями украшалась одежда, оберегая человека от негатива, отрицательно влиявшего на жизнь. При этом искусство народной вышивки не только художественно отражало явления мира, но и служило инструментом магического воздействия на него через различные символы, образы, за каждым из которых стоял мировоззренческий пласт, являющийся в большинстве случаев для современного человека тайной. А еще с незапамятных времен у многих народов мира вышивка - излюбленный способ украшения, а вышивание - один из популярнейших видов народного творчества, изобразительные и декоративные возможности которого неисчерпаемы. Талант же и мастерство вышивальщиц и вовсе нередко превращают самые обычные вещи в подлинные шедевры. Вышивальщице не нужны специальные помещения, дорогие материалы, сложный инструмент. Кусок полотна, игла и нить. Это все. Остальное решают фантазия и мастерство. Как писала Лиана Мусатова:

В страстной пляске колдуют кудесники пальцы,

А над ними, как бубен, натянута ткань,

Бесконечной окружностью замкнуты пяльцы,

И, как жребий, их держит торжественно длань... Эти строки, пожалуй, служат замечательным эпиграфом к вдохновению и мастера декоративно-прикладного искусства Украины Эльвиры Астапенко.

Простая иголка в ее руках творит великолепные узоры. И все это благодаря многоцветным фантазиям и ярким мечтам художницы. Всего умелые руки художницы создали более 200 изделий, украшенных изысканной вышивкой. При этом стиль ее мастерства вобрал в себя черты трех славянских народов. И это не случайно, ведь родилась Эльвира Алексеевна на Смоленщине, родители у нее - белорусы, а сама она долгое время жила на Украине.

На протяжении многих лет она постоянный участник областных, республиканских и международных выставок. Еще в 1991 году ей было присвоено почетное звание мастера декоративно-прикладного искусства. Кроме того, несколько лет Эльвира Алексеевна избиралась секретарем правления творческого объединения художников и народных умельцев. А когда-то, будучи руководителем донецкого клуба вышивальщиц “Светлица”, она и там щедро дарила свои знания и опыт. Ее работы экспонировались более чем на 40 выставках в Украине, России. В 2001 году ее рушники и шали были выставлены в государственном музее имени Пушкина в Москве. О признании таланта народной мастерицы говорят дипломы и лауреатские значки фестивалей народного творчества, которых набралось более 40, а также приобретенные работы в частные коллекции России, Бельгии, Болгарии, Украины, Америки, Канады, Германии, Израиля, Польши и Казахстана. Творчество Эльвиры Астапенко многогранно. Гладь, филейка, рококо, болгарский и обыкновенный крест, мережка - все эти техники вышивания подвластны мастерице. Работы неизменно привлекают своей свежестью, изяществом рисунка, обилием цветовых орнаментальных переходов и приемами традиционной украинской вышивки.

Примечательно, что искусству наложения стежков она нигде специально не училась. Все получалось как-то само собой, по наитию, по интуиции. К примеру, рушники, вышитые ею, предназначены на все случаи жизни - на крестины, свадьбу, для украшения интерьера. И доминантой в них является полыхающий красным цветом растительный орнамент. Мотивы вышивок также разнообразны. Это и жанровые сценки, такие как “Несе Галя воду...”, “Свидание”, “Портрет Тараса Шевченко”, композиции, посвященные Дню Великой Победы или приуроченные к юбилею Донецка. И если традиционно мастерицы частенько ограничивают свою палитру красным и черным оттенками, то Эльвира Алексеевна смело использовала в своих работах вкрапления зеленого, желтого, синего цветов.

Необычайно эффектно смотрятся ее вышивки “белым по-белому” женских блуз-вышиванок и мужских рубашек, которые поражают роскошью световых и цветовых переливов. Несомненно, незаурядного мастерства достигла мастерица и в изготовлении шалей. Каждая из них создана под определенным девизом - “Украина”, “Новогодняя”, “Настенька” и каждая отличается особым расположением вышивки, насыщенностью узоров, характером орнаментов, общей цветовой гаммой, использованием бисера и нитей люрекса.

Увидев однажды все это богатство, можно унести с собой в душе настоящий праздник, без которого мир потом покажется черно-белым. Без красок. Без цветов и оттенков, которые льются с вышивок Эльвиры Астапенко. Справка “НП”

Искусство вышивки ведет свою историю еще с первобытных времен, когда в ход шли все подручные средства, которые можно было бы сравнить с современными иголками, нитью и тканью. Первые стежки несли практическую пользу, когда сшивались куски кожи, затем используемые в качестве одежды. Позже их начали приукрашивать примитивными орнаментами. Это и стало первым предназначением вышивки как эстетического украшения и послужило дальнейшему развитию данного вида рукоделия.

В любом случае, все, что вышивалось, с древних времен несло какой-то “подтекст”. Особенно в почете, правда, много позже, были вышитые полотенца. На них изображали пестрые мотивы, которые символизировали достаток в доме и здоровье. Также обшивали повседневную и праздничную одежду, постельное белье, занавески. Астана