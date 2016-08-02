УТКИ И РЫНКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Подробнее >>>
РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Возрождая забытые ценности Культура

Ольга Шишанова
Жанровые картины, портреты, натюрморты... Все они искрятся радостью, весельем, многоцветьем. Это работы мастерицы Эльвиры Астапенко, которая неоднократно радовала столичных жителей и гостей города своими удивительными вышивками

 

Традиционное искусство художественной вышивки - отголосок тех далеких эпох, на протяжении которых тысячелетиями украшалась одежда, оберегая человека от негатива, отрицательно влиявшего на жизнь. При этом искусство народной вышивки не только художественно отражало явления мира, но и служило инструментом магического воздействия на него через различные символы, образы, за каждым из которых стоял мировоззренческий пласт, являющийся в большинстве случаев для современного человека тайной. А еще с незапамятных времен у многих народов мира вышивка - излюбленный способ украшения, а вышивание - один из популярнейших видов народного творчества, изобразительные и декоративные возможности которого неисчерпаемы. Талант же и мастерство вышивальщиц и вовсе нередко превращают самые обычные вещи в подлинные шедевры. Вышивальщице не нужны специальные помещения, дорогие материалы, сложный инструмент. Кусок полотна, игла и нить. Это все. Остальное решают фантазия и мастерство. Как писала Лиана Мусатова:
В страстной пляске колдуют кудесники пальцы,
А над ними, как бубен, натянута ткань,
Бесконечной окружностью замкнуты пяльцы,
И, как жребий, их держит торжественно длань...

 

 

Эти строки, пожалуй, служат замечательным эпиграфом к вдохновению и мастера декоративно-прикладного искусства Украины Эльвиры Астапенко.
Простая иголка в ее руках творит великолепные узоры. И все это благодаря многоцветным фантазиям и ярким мечтам художницы. Всего умелые руки художницы создали более 200 изделий, украшенных изысканной вышивкой. При этом стиль ее мастерства вобрал в себя черты трех славянских народов. И это не случайно, ведь родилась Эльвира Алексеевна на Смоленщине, родители у нее - белорусы, а сама она долгое время жила на Украине.
На протяжении многих лет она постоянный участник областных, республиканских и международных выставок. Еще в 1991 году ей было присвоено почетное звание мастера декоративно-прикладного искусства. Кроме того, несколько лет Эльвира Алексеевна избиралась секретарем правления творческого объединения художников и народных умельцев. А когда-то, будучи руководителем донецкого клуба вышивальщиц “Светлица”, она и там щедро дарила свои знания и опыт. Ее работы экспонировались более чем на 40 выставках в Украине, России. В 2001 году ее рушники и шали были выставлены в государственном музее имени Пушкина в Москве. О признании таланта народной мастерицы говорят дипломы и лауреатские значки фестивалей народного творчества, которых набралось более 40, а также приобретенные работы в частные коллекции России, Бельгии, Болгарии, Украины, Америки, Канады, Германии, Израиля, Польши и Казахстана.

 

 

Творчество Эльвиры Астапенко многогранно. Гладь, филейка, рококо, болгарский и обыкновенный крест, мережка - все эти техники вышивания подвластны мастерице. Работы неизменно привлекают своей свежестью, изяществом рисунка, обилием цветовых орнаментальных переходов и приемами традиционной украинской вышивки.
Примечательно, что искусству наложения стежков она нигде специально не училась. Все получалось как-то само собой, по наитию, по интуиции. К примеру, рушники, вышитые ею, предназначены на все случаи жизни - на крестины, свадьбу, для украшения интерьера. И доминантой в них является полыхающий красным цветом растительный орнамент. Мотивы вышивок также разнообразны. Это и жанровые сценки, такие как “Несе Галя воду...”, “Свидание”, “Портрет Тараса Шевченко”, композиции, посвященные Дню Великой Победы или приуроченные к юбилею Донецка.

 

 

И если традиционно мастерицы частенько ограничивают свою палитру красным и черным оттенками, то Эльвира Алексеевна смело использовала в своих работах вкрапления зеленого, желтого, синего цветов.
Необычайно эффектно смотрятся ее вышивки “белым по-белому” женских блуз-вышиванок и мужских рубашек, которые поражают роскошью световых и цветовых переливов. Несомненно, незаурядного мастерства достигла мастерица и в изготовлении шалей. Каждая из них создана под определенным девизом - “Украина”, “Новогодняя”, “Настенька” и каждая отличается особым расположением вышивки, насыщенностью узоров, характером орнаментов, общей цветовой гаммой, использованием бисера и нитей люрекса.
Увидев однажды все это богатство, можно унести с собой в душе настоящий праздник, без которого мир потом покажется черно-белым. Без красок. Без цветов и оттенков, которые льются с вышивок Эльвиры Астапенко.

 

 

Справка “НП”
Искусство вышивки ведет свою историю еще с первобытных времен, когда в ход шли все подручные средства, которые можно было бы сравнить с современными иголками, нитью и тканью. Первые стежки несли практическую пользу, когда сшивались куски кожи, затем используемые в качестве одежды. Позже их начали приукрашивать примитивными орнаментами. Это и стало первым предназначением вышивки как эстетического украшения и послужило дальнейшему развитию данного вида рукоделия.
В любом случае, все, что вышивалось, с древних времен несло какой-то “подтекст”. Особенно в почете, правда, много позже, были вышитые полотенца. На них изображали пестрые мотивы, которые символизировали достаток в доме и здоровье. Также обшивали повседневную и праздничную одежду, постельное белье, занавески.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 363 раз Просмотров: 363 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Август 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Август 2016 (164)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Март 2016 (153)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390