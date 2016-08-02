Мария Коленко

Уют красок

Обычно для придания интерьеру изюминки дизайнеры прибегают к ярким элементам декора, будь то подушки для дивана, пуфики или картины. Первая персональная выставка Динары Зариповой “Интерьер в интерьере”, что проходит в галерее “Вернисаж” города Алматы, представляет ряд живописных полотен, на которых запечатлены обставленные комнаты. “До 25 лет я даже не думала о том, что буду сама писать картины, хотя любила искусство с детства. Особенно соприкоснувшись с миром искусства Алматы, где культурная жизнь очень активна и кипит по сравнению с другими городами Казахстана. Начав брать уроки живописи, я сразу определила близкое мне направление - стиль и технику. Все, что было связано с постимпрессионизмом, меня пленяло и вдохновляло. Мне повезло посетить страны, такие как Австрия, Венгрия, Россия, ОАЭ, Украина, Индия, Азербайджан и другие. Посетив музеи этих стран, я впечатлилась разнообразием культур и стилей, передаваемых в каждой стране по-своему, с национальным колоритом. И это здорово, что мы все разные, но у всех нас есть одинаковые ценности, такие как семья и дом. Именно поэтому пару лет назад мне пришла идея посвятить свою персональную выставку интерьерам - местам в доме, где мы проводим большую часть своей жизни. Тут я стремлюсь передать великолепие разных колоритов, богатство чувственной фактуры и очарование стилизации. Я выражаю себя не только цветом, но и фактурой необычайно пастозной, взрыхленной, порой создающей рельеф из краски и характером мазков, бурных не сглаженных, импульсивных. Такая техника придает определенный шарм каждой картине”, - поделилась Динара Зарипова.

Выставка будет работать до 7 сентября 2016 года. Женский взгляд

В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева совместно с арт-галереей “Чесноков & Большой” открылась выставка молодых художников “Три взгляда”. Корнелия Манго, Алия Багау, Илона фон Шеллер показали свое восприятие окружающего мира. Корнелия Манго - известная личность в шоу-бизнесе. Она является участницей множества музыкальных конкурсов, наибольшую популярность обрела после шоу “Фабрика звезд”. Признаться честно, до открытия этой выставки даже не знала, что певица талантлива в еще одном виде искусства, а именно в живописи. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. На счету художницы уже 24 выставки, в числе которых персональная экспозиция в Дрездене. Работы Корнелии находятся в коллекциях многих известных представителей шоу-бизнеса, а по совместительству коллег по музыкальному цеху, таких как Алла Пугачева, Наталья Гулькина и многих других. Идея этой выставки - представить три разные жизненные и творческие судьбы. Яркие и сочные, словно молодое ягодное вино, смелые работы Корнелии Манго оттеняют живопись Алии Багау, которая заставляет нас задуматься о несовершенстве мироздания и бренности бытия. Работы же Илоны фон Шлеер отличаются своей непосредственностью, обезоруживают по-детски открытым взглядом на мир. Ее полотна позволяют полностью расслабиться, не ломая голову над смыслом. Видим на картине девушку с ромашками, и называется картина так же. Все гениальное просто. Художница подмечает жизненные моменты, например, нашли отражение эпизоды, где две подруги сидят на лавочке, а вот кто-то ужинает в небольшом ресторане. Ее работы понятные и добрые.

Выставка продлится до 31 августа 2016 года.



Здравствуй, Бэтмен!

Хотите поздороваться с Путиным, улыбнуться Чарли Чаплину, сфотографироваться с самым толстым человеком в мире и испугаться движущуюся Бабу-ягу? А может, посидеть за одним столом со Сталиным и Лениным или помериться суперсилами с Бэтменом? Благодаря выставке восковых фигур, что проходит на алматинском Арбате, это стало возможным. У входа в зал гостей встречает капитан Джек Воробей. Экспонаты в количестве 48 штук привезены из Санкт-Петербурга. Самым большим плюсом экспозиции является то, что посетителям разрешены фото- и видеосъемка, так что свой визит к Петру I и Папе Римскому вы можете спокойно запечатлеть. Также вы можете посмотреть на самого толстого человека в мире по имени Бастер Симкус. Его вес составлял 1141 килограмм. Состоятельные родители откармливали сына, а, повзрослев, он уже ел за десятерых. Когда Симкус решил жениться, сел на жесткую диету, но похудеть ему не удалось. Последние годы Бастер прибывал в сидячем положении. Воска на его фигуру художники не пожалели. Еще один удивительный экспонат - парижанка Лоло Феррари - первая жертва силикона. За всю свою жизнь девушка сделала около 30 пластических операций по увеличению груди. В итоге ее объем составил 130 сантиметров, а вес каждой груди почти три килограмма. Помимо любимых детьми героев мультфильмов “Шрек”, “Ледниковый период”, есть отдельный уголок, посвященный сказкам Пушкина. Также удивило создание персонажа Равшана из “Нашей Раши”.

Выставка завершит работу 31 августа 2016 года.