Мария Коленко

Мелодии истории

Впервые в Казахстане в честь 1000-летия города Алматы прошел праздник искусства, объединяющий Азию и Европу. Тайны средневековой культуры, античные мелодии в новой интерпретации прозвучали на международном фестивале традиционной музыки “По следам Марко Поло”.

Известный путешественник отправился познавать мир в далеком 1271 году, и начал он с Иерусалима. Позже он отправился в Китай, посетил Памир, Месопотамию, Кашгарию. В своих произведениях Марко Поло описывает географическое местоположение городов, традиции, ремесла китайцев и их жизнь. Оттого было вдвойне приятно прикоснуться к истории и культуре этих удивительных стран. На празднике этнических звуков известный итальянский купец и путешественник, роль которого исполнил народный артист Республики Казахстан Тунгышбай Жаманкулов, рассказал о своей поездке в Азию. Во время путешествия, которое растянулось на долгие годы, Марко Поло встречался и с представителями традиционной музыки азиатских стран. Важность этого фестиваля в том, что музыкальная культура и искусство Азии Средних веков предлагается в первозданном виде. Мероприятие собрало не только исследователей традиционной музыки со всех уголков мира, но вызвало интерес и у туристов. На фестивале выступили известные музыканты из Казахстана, Ирана, Индии, Армении, Азербайджана, Китая и Греции, а его гостями стали исполнители из Франции и Швейцарии. Музыкальное сопровождение от академического фольклорно-этнографического оркестра “Отырар сазы” имени Нургисы Тлендиева, а также оркестров традиционных исполнителей из каждой страны. Секреты красоты

В арт-убежище “Бункер” города Алматы состоялся показ спектакля режиссера Азамата Абдильдинова “Королева красоты” по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха. История написана в 90-х годах прошлого века, однако актуальности не потеряла и по сей день. Несмотря на то, что события развиваются в маленьком городке-деревушке Линэйн, Ирландия, многие характерные для этой истории черты можно без труда перенести на реалии нашего города и страны в целом. Постановка рассказывает о сложных отношениях близких людей. В центре событий - Мэг и Морин. Мэг пытается сделать все, чтобы Морин прекратила и мечтать о той жизни, о которой ей пришлось позабыть еще в молодости. А Морин делает все, чтобы испортить жизнь Мэг. Темперамент у обеих героинь зашкаливает за все мыслимые пределы, поэтому разборки выглядят то фарсом, то настоящим “кухонным боевиком”. В ход идут любые средства - от банальных скандалов до демонстрации бумаг из психбольницы и обливания кипящим маслом. В этот круговорот попадают братья Пато и Рэй. Пато давно не был в родном городке, а Рэй мечтает скорее покинуть это место. Все бы ничего, но возвращение Пато меняет все. Любите книги

Алматинцы вновь доказали, что являются самыми читающими жителями нашей страны. В минувшее воскресенье прошел летний книгообмен I BOOK YOU SWAP, в ходе которого участники смогли не только обменяться изданиями, но и помочь детям из отделения онкологии Республиканского центра педиатрии и детской хирургии. Формат мероприятия практически не изменился. Точкой сбора на этот раз стало MyCafe. Цена на вход на книгообмен составил 1000 тенге (50 процентов от суммы шли на благотворительность), после чего участнику вручали купон на один напиток на выбор. Утром, еще до официального начала старта обмена, уже собирались люди, приносили книги и приглядывались, что бы такого новенького урвать для интеллектуального и духовного развития. В течение часа организаторы принимали экземпляры, выделяли участникам номерок с количеством принесенных книг, распределяли принесенные экземпляры по жанрам, а после книголюбы принялись за главное действо - обмен, или, как еще можно его назвать, “Квест: найди свою идеальную книгу”. “Для меня посещение книгообмена - это уже традиция. Здесь потрясающая атмосфера, открытые, интересные люди, которые рады посоветовать литературу, что пришлась им по душе. Так прекрасно, что в век технологий мы до сих пор имеем возможность держать в руках книги, перелистывать страницы, чувствовать этот запах краски”, - поделилась впечатлениями постоянная участница акции Алина Синдяева. Организатор мероприятия книжный блог I Book You подготовил также лотерею и литературную викторину с мегапризами. Так, за любовь к чтению и правильные ответы на вопросы счастливчики ушли с ценными подарками, такими как билеты в кино, детские раскраски с технологией дополнения реальности, книга “Нестрашные истории” Катерины Enzo Рагозиной с автографом автора, сертификат в салон красоты, набор косметики и многое другое. Завершилось мероприятие фотосессией и бурным обсуждением литературы. Кстати, в итоге организаторам удалось собрать 50 000 тенге. Они будут направлены в помощь детской онкологии.