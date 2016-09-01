Ольга Шишанова

Восходящая звезда казахстанского балета ведущий солист театра “Астана Опера” Бахтияр Адамжан стал обладателем Гран-при V Международного конкурса артистов балета На конкурсе казахстанский артист представил вариации из балетов “Дон Кихот”, “Баядерка” Людвига Минкуса, “Пламя Парижа” Бориса Асафьева, “Эсмеральда” Цезаря Пуни, “Часть меня” Уалибека Сиязбекова и “В пробуждении” Исяна Чжана.

“Ни один конкурс не дается легко, этот не исключение. У меня были очень сильные конкуренты, многие из них - лауреаты престижных международных конкурсов, но мне удалось показать себя, достойно представить театр, страну. Это мой первый Гран-при, я чувствую радость, счастье, ощущаю поддержку семьи и друзей. На конкурсах всегда учишься многому, а после них появляется приток новых сил, желание работать еще интенсивнее”, - поделился солист с “НП”.

Но при этом Бахтияр не старался удивить жюри, он просто выходил на сцену, как делал это всякий раз, чтобы доставить удовольствие своему зрителю.

“Я танцевал, не чувствуя волнения, хотел, чтобы публика была довольна, и жюри для меня - это те же зрители, которые хотят испытать положительные эмоции. Показал четыре вариации, все они были разными по характеру. Когда танцуешь раскрепощенно, уверенно, это видят и чувствуют все сидящие в зале”, - считает артист. Секретом успеха Бахтияр считает ежедневный кропотливый труд и любовь к своей профессии, которые и дают высокие результаты.

“Но самое главное - держать баланс, работу не смешивать с личной жизнью. Нельзя быть одержимым, зависимым от своей профессии. Работай на совесть, но знай, что есть еще что-то большее, к примеру, хорошая погода за окном, ты можешь выйти погулять и подышать свежим воздухом, съесть сахарную вату. Когда появляется баланс, то возникает и гармония, думаю, тогда у человека все само собой легко идет. Внутренне спокойный человек всегда показывает хорошие результаты”, - о таких простых истинах рассуждает Бахтияр. Наверное, когда-нибудь эти слова станут напутствием для юных артистов, которые пойдут по его стопам.

“У нас в труппе много способных мужчин, среди них я обратила внимание на Бахтияра Адамжана, - рассказала “НП” народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова. У него очень хороший мышечный аппарат, прыжок, есть все данные для прекрасного мужского танца, но кроме этого есть еще и мощная энергетика”.

Алтынай Асылмуратова, работающая с труппой уже второй год, успела изучить психологию каждого артиста. О Бахтияре она говорит как о сильном человеке, обладающем волевым характером.

“Мне нравится, что он ставит перед собой цели, работает профессионально, не дает себе никаких поблажек, не бросает начатого дела, потому как ответственный человек. Это очень хорошо для артиста, который хочет чего-то достичь. Все мы люди, сегодня мы чувствуем себя хорошо, завтра - плохо, но Бахтияр разумен в работе. Он правильно распределяет свои силы и время. К примеру, у него есть час для репетиции, на нее он приходит готовый, всегда разогретый, точно в назначенный час, не теряя ни единой минуты. Это отличное качество, так работают профессионалы. Еще он очень музыкальный, органичный, координированный танцовщик, и это проявилось в балете “Собор Парижской Богоматери”. Наша профессия называется “артист балета”, именно артист. Мы должны играть, что-то изображать, создавать роли, партии, и у Бахтияра все получается. Это не только мое мнение, его талант отметил итальянский постановщик Луиджи Бонино. Бахтияр заставляет зрителя сопереживать, так как обладает харизмой, и я надеюсь, что он и дальше будет набирать игровые партии”, - уверена Алтынай Асылмуратова. Конкурсы - это важный этап в жизни каждого артиста.

“Они важны для артистов, потому что сама подготовка и участие - это рост, развитие, своего рода проверка на выдержку, проявление характера. Бывают люди конкурсные и неконкурсные, не у всех выдерживают нервы, у одних есть бойцовский характер, дающий возможность идти к своей цели, а есть люди, на которых лучше смотреть на спектакле. Это как состязание для спортсменов, и пока возраст позволяет, нужно пробовать, стремиться, проходить испытания. Считаю, что Бахтияр Адамжан достойно с ним справился и не подвел нашу большую балетную семью. Почему был выбран именно этот конкурс: Бахтияр был занят весь сезон, он готовился к премьере балета “Собор Парижской Богоматери”, и я ему обещала, что, закончив работу над этим спектаклем, отправлю его на конкурс в Стамбул, свое слово я держу. Мы готовились, подобрали ему современные номера, кстати, всегда проблематично найти именно современные номера, с классическими вариациями меньше проблем. Нам повезло, должна поблагодарить дирекцию, которая пошла навстречу и помогла с привлечением зарубежного балетмейстера. Мы познакомились с молодым китайским хореографом Исян Чжаном, который и сам очень хорошо танцует, сделали номер. Результат - публика и жюри очень хорошо приняли нашего артиста”, - пояснила Алтынай Асылмуратова.

Нужно отметить, что и сама Алтынай Асылмуратова часто входит в состав международного жюри, видит недочеты, ошибки конкурсантов, но главными критериями для нее остаются артистизм, азарт и сильное желание участника танцевать. Кроме прочего, выходящий на сцену должен быть не просто обаятельным, он должен понимать характер своего героя, уметь передавать образы.

“Бахтияру есть еще над чем работать, нужно расти, расширять репертуар, больше ездить по миру, интеллектуально и культурно развиваться. И это прекрасно, что у него впереди еще много всего. Когда артист говорит себе, что он достиг какой-то вершины, то все - пусть идет на пенсию. Он должен быть все время недоволен собой, это дает толчок к постоянному развитию. Время идет очень быстро, и если немного задержишься, то ты уже отстал”, - считает Алтынай Асылмуратова.

В копилке солиста уже пять наград, он также является обладателем стипендии Первого Президента РК Н.А. Назарбаева. Впереди Бахтияра ждет еще не один конкурс, ближайший - в нынешнем сентябре. А дальше партия Базиля в премьерном балете Минкуса “Дон Кихот” на сцене “Астана Опера”.

И главное - конкретного совета, как поймать удачу, ни артист, ни художественный руководитель не дали, просто они уверены, что удача - это результат работы и даром ничего не дается.

Астана