Мария Коленко Советского Труффальдино из Бергамо, роль которого в 70-х годах исполнил молодой Константин Райкин, знает каждый из нас. Настала пора познакомиться с современным Труффальдино с британских островов в исполнении комика Джеймса Кордена, известного телеведущего The Late, Late Show

На сей раз в основу постановки Королевского Национального театра “Один слуга, два господина” легла самая знаменитая комедийная пьеса Карло Гольдони “Слуга двух господ”, написанная им в далеком 1749 году. Режиссер спектакля Николас Хайтнер представил несколько переработанный вариант истории итальянского драматурга.

Звездой, исполнителем главной роли британской интерпретации стал очаровательный Джеймс Корден.

Комик имеет огромную армию поклонников по всему миру, а за исполнение в этом спектакле удостоился награды премии “Тони” за лучшую мужскую роль. Стоит только взглянуть на Джеймса и на лице появляется улыбка. А когда он произносит еще и ряд шуток, так и вовсе хватаешься за живот от смеха. Помимо вышеуказанной награды за лучшую роль и множества других призов, что собрали актеры и постановщики во время гастролей, есть еще одна от газеты Evening Standard - “Лучшая пьеса”. Кстати, режиссер и актер знакомы очень давно. Корден принимал участие в постановке Хайтнера “Любители истории” по пьесе Алана Беннетта. И уже тогда Николас подметил, что из Джеймса получится потрясающий Труффальдино. Как мы знаем, оба спектакля стали настоящими триумфами. “Любители истории” собрали огромное количество наград как на британской стороне, так и на американской, а спектакль дал толчок к созданию полнометражного фильма, в котором блистала вся театральная труппа во главе с Корденом. Казалось, вот она - блестящая карьера актера, но Джеймс решил иначе и подался на телевидение. The Late, Late Show, а особенно рубрика Carpool Karaoke, где Джеймс, сидя за рулем своего автомобиля, приглашает именитых гостей попеть с ним песни. Так, героями его передачи уже стали Адель, Бритни Спирс, Джастин Бибер и многие другие. Подобный формат шоу позаимствовал российский пародист Максим Галкин.

Спустя несколько лет Николас Хайтнер решил позвонить Джеймсу Кордону и предложить ту самую роль в спектакле “Один слуга, два господина”. Актер с радостью согласился. В постановке персонажа Кордена зовут мистер Фрэнсис Хэншелл. Когда Фрэнсиса выгнали из музыкальной группы, он нашел себе настоящие приключения. Мелкий жулик Ист-Энда Роско Крэбб подкинул ему интересную работенку - получить от отца невесты Крэбба 6000 фунтов. Но этот Роско не так прост, как кажется. На самом деле под его одеянием скрывается его родная сестра Рэйчел (Джемма Рупер), а сам герой умер. Обвинения в убистве Роско сыпятся в адрес возлюбленного девушки Стэнли Стабберса (Оливер Крис).

Устроившись работать в бар, Хэншолл находит еще одну возможность подзаработать и принимает предложение Стэнли Стабберса, скрывающегося от полиции и ждущего встречи с Рэйчел. Чтобы не попасть впросак, Фрэнсису придется держать двух своих господ в неведении друг о друге. Что может быть проще?

Новая английская версия классической комедии Карло Гольдони, написанная Ричардом Бином, затрагивает три основные темы - это отношения, деньги и еда. Что удивило, так это наличие пошлых шуток в спектакле от чопорных англичан. Однако на общее впечатление от постановки это никак не повлияло. Напротив, порадовалась за британцев, они пробуют, экспериментируют, выходят за привычные рамки. Не обошел стороной популярный на многих уголках планеты жанр стенд-ап. В спектакле эти вставки очень позабавили зрительный зал, но стоит отметить, что порой они казались слишком затянутыми.

В спектакле есть элемент небольшой импровизации, в которой удалось задействовать публику. Чтобы поставить такие комические пантомимы-интерпретации, был приглашен специалист Кэл МакКристал, работавший над эпизодами в фильмах “Диктатор” и “Новый Человек-паук”, он также ставил клоунаду для Cirque Du Soleil. Полноту эмоций не описать.

Постановку “Один слуга, два господина” можно назвать настоящим британским зрелищем, на создание которого вдохновила рок-музыка эпохи ранней битломании, а также классическим английским водевилем. Он очень откровенный, смешной и стильный. Костюмы актеров продуманы до мельчайших аксессуаров.

Кстати, музыкальная группа, из которой попросили уйти нашего героя, была удивительной и необычной. Оказывается, в Великобритании с середины 1950-х годов стали популярны скиффл-группы, участниками которых не всегда являлись профессиональные музыканты, кстати, играли они на гитарах, гармониках, а в качестве ритм-инструмента использовали стиральную доску. Этот необычный бэнд покорил сердца зрителей. Казалось, публика жаждала их отдельного концерта. Посмотреть спектакль удалось на летнем театральном фестивале TheatreHD, который продолжает радовать алматинских зрителей удивительными зарубежными постановками.

В спектакле Национального театра под руководством Николаса Хайтнера Венеция середины XVIII века превратилась в курортный Брайтон 1963 года, венецианские дворяне - в местных гангстеров, а сам Труффальдино стал простым английским парнем, который во всю мочь пытается угодить парочке бандитов.