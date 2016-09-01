Ольга Шишанова

Красочные картины экзотической Индии, созданные легендарным сценографом Эцио Фриджерио, изысканные костюмы лауреата премии “Оскар” Франки Скуарчапино, гармоничное сочетание драмы и лирики, трогательная поэтичность сцены из царства теней одного из самых известных шедевров мировой хореографии - спектакля “Баядерка” - заставляют с нетерпением ожидать столичных зрителей нового театрального сезона в “Астана Опера” Как создавался этот, без преувеличения, грандиозный спектакль со всеми его составляющими, мы узнали, откликнувшись на любезное приглашение “Астана Опера” попутешествовать по театру. Первым на очереди

оказался декорационный

цех

По красоте спектакль оказался не сравним с тем, что делалось ранее. Ведь за сценографию отвечал легендарный Эцио Фриджерио - 86-летний титулованный художник-сценограф, за сотрудничество с которым борются многие мировые театры. Его изысканные эскизы декораций заранее были переданы для освоения в столичный театр. Руководитель по художественно-постановочным работам Виктор Караре рассказал, что спектакль создавался совместно с итальянской стороной: “Есть постановки, декорации к которым полностью изготавливаются у нас, но есть спектакли, как “Баядерка”, где используются технологии, к освоению которых мы только стремимся”. А удивлять зрителей было чем: мобильные колонны высотой 11 метров, которые вращались вокруг своей оси и двигались по прямому ходу, а еще волшебным образом вся сцена вместе с декорациями в одно мгновение из насыщенно-синей становилась теплой, желтой, как цыпленок. Для первого акта готовилась красивейшая картина джунглей, где, к изумлению публики, механическая змея танцует под дудочку. Но особенно завораживающим оказался последний акт “Тени”, где благодаря видеопроекциям и уникальным декорациям из скалы “выходили” 32 тени-балерины. При этом художник применял для декораций легкий, прочный алюминий и стеклопластик, которые при умелом использовании, кропотливой работе и давали невероятную по красоте форму. Резчики по дереву, сверяясь с чертежами коллег из соседнего цеха, создали удивительную мебель, под стать той, что можно увидеть только в музеях и царских дворцах. Например, тот же трон. Мастера пояснили, что если брать за основу только дерево, он получится очень тяжелым, поэтому пришлось использовать ПВХ, полистирол и стеклопластик. Результат получился реалистичным и легким, как раз таким, какой необходим театру. Этот продукт долговечнее, он не подвергается влиянию влаги и сухого воздуха. Бутафорский цех

Муляж слона в натуральную величину впечатляет сразу, стоит только открыть двери цеха. А дальше - тигр, змеи, попугаи. Бутафор-декоратор Анастасия Сон трудилась над созданием 11 кувшинов с тонкой росписью и мелким орнаментом. Она рассказала, что работает строго по эскизам и, увлекшись индийской тематикой, старается расширить свои познания: изучает книги, полотна художников. “Когда понимаешь, что означают те или иные орнаменты, работа становится осмысленной, не механической”, - утверждает Анастасия. Тем более что у каждой культуры своя история, свои узоры и формы. К примеру, в этой постановке формы сосудов обтекаемые. Отдельные кувшины делаются специальным образом, чтобы артистки балета могли носить их на голове. Мужчины-бутафоры занимаются при этом изготовлением мечей, сабель, стаканов, шахмат, шахматной доски и опахала, а выточенную основу для зеркала оклеивают папье-маше и украшают лепниной. Недалеко стоял и знаменитый барабан, который подкидывался артистами на несколько метров в высоту. Костюмерный цех

За наряды для артистов отвечает итальянский художник по костюмам, прославленная Франка Скуарчапино. Каждый из них - произведение искусства. Украшенные натуральными поделочными камнями, с золотистой отделкой, расшитые вручную, они передают весь блеск и роскошь восточного дворца. Сто тридцать три костюма для многочисленных персонажей балета были сшиты силами театра, еще восемьдесят четыре для артистов были изготовлены в Италии, где закупались и материалы. За другой частью ездили в Дубай, куда их баржами доставляли производители из Индии. Ткани из этой страны потребовались, чтобы точно передать историческую принадлежность эпохе. Сама Франка и ее супруг Эцио Фриджерио долго путешествовали по Индии. Они говорят, что тема Востока близка им, с особой теплотой вспоминают многие годы, прожитые в Турции. “Все созданные мной костюмы я люблю одинаково, к каждому подхожу индивидуально, начиная от Солора и заканчивая носильщиками раджи. При их изготовлении я использовала всю цветовую палитру - холодные, теплые цвета и все их оттенки. В этом спектакле можно пофантазировать”, - рассказала Франка Скуарчапино. Кстати, впервые художник создала костюмы для “Баядерки” еще в 1994 году для Парижской национальной оперы Франции. В этой постановке по просьбе хореографа-постановщика для костюмов подбирали только легкие ткани, такие как шелк и шифон. Франка Скуарчапино немного переживала, потому что, по ее словам, очень сложно создавать костюмы в разных странах. Особую сложность представлял процесс создания пачек, которых потребовалось более 50 штук.



И наконец

репетиционный зал

В спектакле была занята практически вся балетная труппа театра. По мнению специалистов балета, “Баядерка” - настоящий триумф кордебалета, его многочисленность и хорошая подготовка - непременное условие успеха. А знаменитая сцена “Тени”, где 32 балерины на протяжении пятнадцати минут синхронно повторяют движения, - просто незабываемое зрелище. Говорят, именно ради этой картины в последнем акте съезжаются смотреть “Баядерку” любители высокого искусства во всем мире.

“Если говорить о “Баядерке”, то для меня это особый балет. В свое время мой педагог Ольга Моисеева говорила, что это и ее любимый балет, и она упорно работала со мной над ним, можно сказать, привила вкус к “Баядерке”. Этот балет вошел в мою кровь. Теперь в любом состоянии, хочешь этого или нет, но будешь делать его так, как надо. “Баядерка” интересна тем, что здесь два балета в одном, если говорить о партии Никии. Первый и второй акты - более эмоциональные, актерские, там множество технических сложностей, а последний акт - это чистейшая классика, пачечная. Балет огромный, готовить его очень трудно. Много массовых танцев - и четверки, и тройки, и всевозможные игровые партии. Сам сюжет впечатляет глубиной и драматизмом. Словом, это будет большой зрелищный спектакль в хороших старинных традициях. Мне хочется, чтобы в “Астана Опера” все было на том уровне, к которому привыкла я”, - подчеркивает народная артистка России, хореограф-постановщик Алтынай Асылмуратова.

Действительно, этот балет родился в Петербурге, и преемственность поколений позволяет сегодня передать его максимально приближенным к оригиналу. В 1941 году была создана новая редакция Вахтанга Чабукиани и Владимира Пономарева, которые выросли на этом балете. Они внесли настолько органичные изменения, что на Западе думают, будто это первоисточник Мариуса Петипа. Это драматичный балет, в нем нужно прочувствовать, пережить и показать предательство, а это очень сложно. “Самый трудный - третий акт, танцуя его, можно сказать, сдаешь экзамен на балерину”, - говорит ведущая солистка Айгерим Бекетаева, чей безупречный рисунок танца неизменно восхищает критиков.

Яркий солист балета Еркин Рахматуллаев считает партию сложной, как и саму тему Востока: “В жизни я бы не поступил, как мой герой, думаю, такое не прощается. Во всех спектаклях есть своя драма, свои приключения, считаю, что именно в этом хореографическом полотне точно и полноценно на языке балета рассказаны вполне реалистичные истории”. Бахтияр Адамжан, исполняющий партию Солора, напротив, говорит, что своего героя он считает человеком своего времени, “когда богатые могли жениться только на богатых, но он попал под давление и упустил свою любовь, возможно, мог бы за нее побороться, но струсил”. Кстати, “Баядерка” по музыке - очень мелодичный спектакль, и зрители по достоинству оценили это. Музыку в этом балете перекраивать не стали. Дирижер-постановщик Арман Уразгалиев отметил, что в музыке Минкуса нет “темных мест”, нет таинственности. Да и сама музыка “Баядерки” специфично балетная, под нее, говорят профессионалы, очень удобно танцевать, она как “музыка-подсказка” или “музыка-суфлер”. Так, если слышатся громкие аккорды, то они соответствует жестам, что понятно артистам. Из множества партитур, написанных Минкусом, “Баядерка” и “Дон Кихот” - самые яркие его вершины. Помимо этого “Баядерка” - один из самых известных и красивых балетов в мировой музыкальной культуре, он ценится не менее высоко, чем “Щелкунчик” и “Лебединое озеро”. Астана