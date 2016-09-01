Ассаль Джан, Мария Коленко

Грядущий след

На третьем республиканском книжном фестивале “Кiтапфест”, программа которого включала ярмарку книг от книжных магазинов города, семинары, презентации и творческие встречи с авторами книг, приняло участие около десяти издательств и книжных магазинов города.

Любителей литературных семинаров ждал писательский шатер, где современные публицисты, поэты и писатели провели лекции и мастер-классы для присутствующих.

В этом году по приглашению организаторов в писательском шатре состоялась встреча с читателями известной писательницы и поэтессы Карины Сарсеновой.

Книги Карины Сарсеновой ежегодно выставляются на международных книжных выставках и получают престижные награды. Талант писательницы и поэтессы уже оценили во многих странах, она неоднократно награждена высокими наградами в области искусства и литературы.

Читателей интересовали вопросы о писательской деятельности Карины Сарсеновой, а также о новых успехах созданного ею продюсерского центра KS production. Артисты продюсерского центра не только исполняют песни на стихи писательницы, но и с успехом поставили несколько мюзиклов по сценариям Карины.

Кстати, премьера нового авторского мюзикла “Подпись” состоится уже 30 сентября, и все желающие смогут оценить актерскую игру и творчество артистов продюсерского центра. На встречу с Кариной Сарсеновой пришли те, кто уже знаком с ее творчеством, а также посетители книжного фестиваля. Писательский шатер еле вместил всех желающих услышать о новых книгах и творческих планах писательницы. Она рассказала о двух своих новых книгах, которые недавно вышли в издательстве “Грифон”.

В новом сборнике избранных произведений Карины Сарсеновой - стихи, пьеса и киносценарий “Счастье вопреки” - раскрывается многогранность человеческой души через поэзию слова.

И эзотерическое эссе “Грядущий след: человек седьмой расы”, которое в философской форме рассказывает о том, что жизнь бесценна, любовь необходима, а все трудности преодолимы. О тайне человека и его седьмой расы. Балет, балет...

С 10 по 17 сентября этого года в Астане пройдет III Международный конкурс артистов балета. Его учредителем и организатором является частный Фонд развития и поддержки балета и национального танца, который за последние годы внес заметный вклад в развитие хореографического искусства Казахстана.

Генеральным партнером III Международного конкурса артистов балета в Астане выступает Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации.

В конкурсе примут участие молодые артисты балета из Казахстана, России, стран Центральной Азии и Европы, Японии в возрасте от 17 до 26 лет. Два предыдущих конкурса проходили под эгидой Министерства культуры Республики Казахстан. Первый состоялся в 2006 году, второй - в 2009-м, в них приняли участие представители России, Украины, Китая, Кыргызстана, Узбекистана. География нынешнего конкурса значительно расширилась.

В состав жюри конкурса вошли известные деятели современного балетного искусства: Тамас Золимози - директор Венгерского национального балета, блестящий танцовщик и хореограф; Сяо Сухуа - ведущий китайский хореограф, профессор Пекинской академии танца и исполнительный вице-президент балетного комитета Китайской ассоциации национального танца; Стефан Жеромски - ведущий танцовщик Нидерландского театра танца, хореограф, ассистент знаменитого балетмейстера Иржи Килиана; Луиджи Бонино - итальянский балетмейстер-постановщик, ассистент известного французского хореографа Ролана Пети; Йозеф Долинский - директор балета Словацкого национального театра; Василий Медведев - основатель международного балетного фестиваля DANCE OPEN.

Ответственным секретарем жюри приглашен генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов.

Председателем жюри выступит легенда балета ХХ века, этуаль Мариинского театра, а ныне художественный руководитель балета театра “Астана Опера”, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Музыкальные картинки

В зале искусства Западной Европы XVI-XIX веков Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева прошел музыкальный вернисаж классической музыки композиторов-романтиков “Сказочные картинки”.

В исполнении сестер Алии (альт) и Амины (фортепиано) Машкеевых прозвучали “Сказочные картинки” Шумана, произведения Глинки, Брамса и других композиторов. Сказочные мотивы играют особую роль в искусстве немецких романтиков. Романтики открывают красоту немецкой народной сказки, населяющей мир таинственными фантастическими существами. В лесах, в “зеленом сердце Германии”, рождались и росли герои немецкого эпоса. Однако сказка для немецкого романтизма не только лесная или бытовая фантастика. Это еще и мотивы опоэтизированного рыцарского Средневековья, патриархальной старины. Кроме того, это и причуды романтического чувства, рожденные явью и сновидениями, поэтическими порывами...

Сестры Амина и Алия Машкеевы - представительницы известной в стране и за ее пределами музыкальной династии Касеиновых. Их дедушка по материнской линии - профессор, заслуженный деятель искусств, скрипач Дюсен Касеинов. Девушки окончили Республиканскую музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой, и в настоящее время они обучаются в Университете музыки города Граца (Австрия).

За все время учебы Алия и Амина становились лауреатами городских, республиканских и международных конкурсов как в Казахстане, так и за пределами страны. В составе симфонических оркестров сестры Машкеевы сотрудничали с дирижерами Aldo Ceccato, Marc Piolett и Ed Spanjard, а также участвовали в международном проекте молодежного камерного оркестра “Тюрксой” под управлением Анвара Акбарова (Казахстан) и Мустафы Мехмандарова (Азербайджан). Традиции симфонии

В Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоялось открытие концертного сезона ансамбля солистов Симфонического оркестра Алматы. На легендарной сцене прозвучали хиты классической музыки таких композиторов, как Иоганнес Брамс, Фриц Крейслер, Антонин Дворжак, Пабло Сарасате.

Симфонический оркестр Алматы создан по инициативе всемирно известного скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева при поддержке акима города Алматы. В составе оркестра лучшие музыканты республики - солисты, имеющие звания лауреатов республиканских и международных конкурсов. Сегодня Симфонический оркестр Алматы является визитной карточкой культурной столицы Казахстана, достойно представляя ее на государственном и международном уровнях. В оркестре умело внедряется успешный опыт ранее созданных оркестров Западно-Казахстанского филармонического оркестра и Симфонического оркестра Индии, которые за максимально короткие сроки смогли достичь мирового признания. Творческие задачи оркестра осуществляются в партнерстве с композиторами, имеющими мировую известность. Среди них - ведущий британский композитор Карл Дженкинс, который специально для оркестра Марата Бисенгалиева написал целый ряд произведений на казахские темы, премьеры которых имели огромный успех во всем мире.