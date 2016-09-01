Ольга Шишанова

Очередной полевой сезон для научно-исследовательского института “Халық Қазынасы” Национального музея РК обернулся настоящей сенсационной находкой - в Актюбинской области были найдены останки воинов сарматского периода с полным вооружением Исследовательские работы в комплексе “Тортоба”, который датируется VI-V веками до н.э., и считается, что он был возведен в честь представителя местной сарматской знати, проводятся с 2011 года. За пять лет комплексного исследования вокруг памятника были обнаружены уже семь мест захоронения и два объекта, предназначенные для совершения ритуальных обрядов, которые относятся к разным историческим периодам. Однако найденные воины превзошли все ожидания ученых. По словам кандидата исторических наук Акана Онгарулы, находка была обнаружена на территории Кобдинского района Актюбинской области, представляющего собой крупный архитектурный памятник-могильник, проще говоря, земляную насыпь диаметром 50 метров и высотой с двухэтажный дом. По предварительным оценкам ученых, эти могилы были возведены через несколько сотен лет после сооружения основного памятника. Оба воина похоронены при полном вооружении, при них были обнаружены луки и полные стрел колчаны (правда, сохранились лишь следы от луков), из колющего оружия - копья с железными наконечниками, из режущего - сабли и кинжалы. Однако на этом загадки кургана не закончились - на краю ямы основного захоронения по центру насыпи была найдена могила третьего воина с полным колчаном бронзовых наконечников стрел, которых археологи насчитали 184 штуки. А области местные археологи завершили раскопки могильника эпохи раннего железа. Экспедиция была организована областным краеведческим музеем, причем, по словам его сотрудников, приоритет был отдан, согласно долгосрочной программе, памятникам, подвергающимся наибольшему разрушению. Сенсация и тогда не заставила себя ждать - находки оказались ровесниками “золотого воина”, а экспедиция негласно проходила под девизом “аварийно-спасательная”. Сначала привлекли технику, с ее помощью пришлось вскрывать самый большой курган, в котором обнаружились все самые характерные черты и особенности погребального обряда, включая специфический вал сакрального пространства из материковой глины. Затем археологи приступили к ручному копанию, но чаще все приходилось нащупывать буквально руками, благо глубина захоронений находилась в пределах от полутора до трех метров. Большей частью обнаруженные вещи относились к стандартному набору ритуальной атрибутики сарматов - предметы быта, женские украшения, гончарные изделия и непременно оружие. Украшения, небольшая прялка и зеркальце были обнаружены также и в отдельной могиле. С правой стороны размещались останки небольшого животного, скорое всего, оно было принесено в жертву. Не жалели жертвенных животных и для представителей знати - в их могилах было найдено сразу несколько останков подобных туш. Кстати, земля вокруг Актобе всегда славилась своими древними курганами. Вот и по предварительным итогам нынешней экспедиции количество объектов, которые представляют археологический интерес в каждом районе региона, по предположениям ученых, до сих пор исчисляется тысячами. Это и культовые сооружения древности, и отдельные стоянки, и курганы, и, безусловно, могильники. Вот только хозяйственная деятельность газовых, нефтяных, дорожных и им подобных компаний с каждым днем наносит все более непоправимый ущерб археологическому наследию. Наверное, потому и сохранился чудом еще один археологический памятник Кумсай, что был обнаружен в Уильском районе Актюбинской области. Там, по данным старшего научного сотрудника областного центра истории, этнографии и археологии управления культуры Актюбинской области, кандидата исторических наук Талгата Мамирова, нашли скелеты двухметровых людей. И это не предел открытиям, поскольку “по количеству курганов, а их здесь 160 с лишним, Кумсай является уникальным могильником, аналогов которому нет в Евразии”, восхищенно говорит ученый. Самому же памятнику 4,3 тысячи лет, он относится к ямной культуре - времени перехода от каменного века к веку бронзовому. Носители этой культуры пришли на территорию сегодняшней Актюбинской области с Кавказа. На это, по словам ученого, прежде всего указывают обряды погребения. “В одном кургане захоронено до 17 сородичей или близких родственников. Если это количество умножить на 160 курганов, получается, в этом месте предали земле почти тысячу людей. Значит, здесь было довольно большое поселение. Либо же здесь размещалось культовое кладбище, на которое могли привозить умерших, как на родовое семейное место захоронения. В этом случае люди могли жить в окрестностях Уила на разных расстояниях”, - делится своим мнением археолог. Но любопытно другое - все захороненные были рослыми и очень крупными людьми и даже могли оставить некоторый генофонд, поскольку ассимилировались с местным населением. Однако захоронение насчитывает более четырех тысяч лет, и за это время утекло много воды, да и население не оставалось на месте - тут постоянно жили люди, начиная буквально, по словам специалистов, с каменного века. Между тем возобновились раскопки древних курганов и в Атырауской области, которая всегда слыла в Казахстане археологическим клондайком. Там, после длительного перерыва, археологи нашли древнейшее захоронение в Индерском районе. Причем даже не захоронение, а самый настоящий клад, не тронутый “черными” археологами - серебряные украшения и золотые изделия. Неслучайно регион не уступает Актобе по найденным атрибутам - в Атырауской области зафиксировано более ста древних курганов эпохи сарматов, минимум десяток из которых, судя по их высоте и мнению специалистов, могут быть царскими гробницами. Астана