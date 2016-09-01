Ольга Шишанова В Национальном музее РК прошло открытие выставки “Ретроспектива Камиля Муллашева. Мои времена” Специалисты высоко отзываются о работах и личности великолепного художника, известного мэтра искусства и замечательного, широкой души человека Камиля Муллашева. По словам директора Нацмузея Дархана Мынбая, имя живописца, чьи картины украсили стены роскошного учреждения культуры, давно известно и в Казахстане, и за его пределами. “Он в своих произведениях сумел отразить всю свою жизнь начиная с самого детства. Каждая работа автора находит отклик в душе зрителя. Также в его работах прослеживаются краски и черты, присущие казахскому народному искусству. Вот этим и ценны работы автора”, - подчеркнул в своем приветственном слове Мынбай.

Сам же Камиль Муллашев, будучи заслуженным деятелем РК, народным художником и лауреатом Госпремии Татарстана, обладателем серебряной медали Академии художеств Франции, академиком Китайской академии искусств, держался весьма скромно. Разве что рассказал в ходе вернисажа о своих авторских задумках. Во-первых, о том, чтобы стать художником, он мечтал с самого детства, во-вторых, о том, что у него до сих пор хранятся его первые работы, которые он рисовал, будучи еще семилетним мальчишкой. В-третьих, что у его отца все друзья были художниками, а это уже хорошая школа, в отличие, скажем, от сегодняшних школьников и студентов, которые лишены таких “привилегий”. Нынешние же работы мастера, представленные в музее, были выполнены им в разных жанрах, например, посвященные быту и героическому труду казахского народа. Причем для мэтра, по его собственному признанию, особенно плодотворными в этом отношении были 90-е и 2000-е годы. Именно это время отражено в произведениях художника, тяжелое время, переживаемое тогда многими странами. “Мне было не так уж легко передать все эти перипетии посредством живописи”, - поделился Камиль Муллашев. Однако экспонировать картины художника считают честью для себя Третьяковская галерея, музей имени Кастеева, любят их и коллекционеры - из Казахстана и США, из Франции и Германии, Лихтенштейна и Турции, Китая. И это не случайно.

А, наверное, потому, что, по признанию Муллашева, ранее, во времена его молодости, уровень преподавания, да и сам уровень художественного творчества в республике были очень высокими. Этим же отличались и все страны постсоветского пространства. “Не было такого явления, как коммерциализация искусства, упор делался на профессиональные достижения. Существовал художественный отбор произведений, критика искусствоведов, благодаря чему только самые лучшие работы попадали на выставку, а сегодня этого нет. И молодые художники запросто могут потерять направление, ту путеводную нить, которая помогает различить, что хорошо, а что плохо в искусстве”, - сетует мэтр. Впрочем, выход, по словам Камиля Муллашева, он неоднократно предлагал чиновникам от искусства, но получал отказ. Причина проста и банальна - нет денег. Дело в том, что Камиль Муллашев хотел превратить выставочную площадь Дворца Независимости в настоящую площадку для вернисажей с тем, чтобы там выставлялись лучшие работы - как известных живописцев, так и начинающих. “Тогда мы хоть как-то смогли бы наладить связь с художниками по всей республике и знали бы точно, кто и что создает”. Сегодня, по его мнению, прекрасные художественные таланты дает павлодарская школа. Неплохие работы у карагандинцев. Что же касается столицы, то здесь “художественная деятельность в учебных заведениях пока находится только в восстановительном состоянии”.

А вот что касается тематических направлений, в которых сегодня развивается искусство в республике, Камиль Муллашев ответить затруднился и предложил совершить экскурс в 80-е годы прошлого века, когда в живописи господствовало такое направление, как реализм, ведущий свое начало еще с 60-х годов времен “оттепели”. Затем, как известно, ближе к 90-м годам реализм перешел в сюрреализм, приобретший впоследствии мистические черты. “Сегодня этот мистицизм вроде бы не присутствует, зато появилось много самых различных жанров, которые если и исполняются в реалистичной манере, тем не менее сразу не разберешь, что же именно хотел сказать художник своим произведением. Учитывая слабую школу подготовки многих мастеров, я боюсь предположить, к чему такой подход может привести в дальнейшем. Поэтому, с моей точки зрения, роль педагога очень важна. А если говорить в общем, то современная живопись Казахстана идет по пути развития тенденций реалистической школы, только с поправкой на день сегодняшний”, - подытожил мастер. Что же касается его произведений, Камиль Муллашев все-таки является художником, воспевающим родную степь, а уж потом рассказывающим посредством живописи обо всем остальном. По мнению искусствоведов, бесконечная, хранящая память кочевничества многих поколений, живущая в едином ритме, в глубокой связи с космосом и мирозданием - именно такой предстает казахская степь в картинах художника. Кстати, его кисть всегда отличалась монументальными всплесками и романтизмом, декоративностью и сочностью красочной палитры. А еще ему всегда нравилась утопия золотого века - он во множестве изображал на своих полотнах женщин тех времен, легко перенося их одухотворенные портреты в древний мир казахских степей. По его мнению, “это было временем прекрасной гармонии, когда небеса близки к земле, а люди подобны богам”. Именно таковы его работы 80-х и 90-х, о которых он сам отзывается как о наиболее плодотворном времени выплескивания на холст своих мыслей и эмоций, что так важно для настоящего мастера, мечтающего разделить свои убеждения со своим зрителем.

Цветовой ритм тех его работ в сочетании с гибкой и пластичной линией создавал многообразную гамму настроений - печали и радости, тревоги и безмятежности. Пока Муллашев не обратился к неоклассицизму и не написал свои знаменитые портреты - “Кыпчак-кыз”, “Портрет президента Н. Назарбаева”, которые позволили художнику заново продемонстрировать свое профессиональное мастерство, отточенность рисунка, владение технологией многослойной живописи с тончайшими лессировками и тональными разработками. Астана