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Счастье вопреки Культура

Джайли Танико
На днях известная писательница и поэтесса Карина Сарсенова вернулась из Первопрестольной, где состоялась презентация ее новых книг “Счастье вопреки” и “Грядущий след: человек седьмой расы”

 

В крупнейшем книжном магазине “Библио-Глобус” состоялась творческая встреча писательницы с почитателями ее таланта, прошла викторина с призами, выступили артисты продюсерского центра KS production с авторскими композициями на стихи поэтессы.

- Карина, как прошла встреча с читателями на авторской площадке “Литературная кухня”?
- Встреча прошла на ура. Были читатели, пришедшие на встречу со мной, были посетители выставки, которые гуляли между стендами, и, заинтересовавшись моим выступлением, присоединились к аудитории.
Встреча прошла в диалоговом формате, задавались вопросы о смысле жизни, о способах решения сложных жизненных проблем. К концу выступления аудитория была переполнена. Люди не желали расходиться и продолжали общаться со мной уже за пределами Литературной гостиной!

 

 

- Какие книги вы презентовали на книжной выставке?
- Я представила новые книги, выпущенные московским издательством “Грифон”.
“Счастье вопреки”- это собрание новых стихотворений, пьес для новых авторских мюзиклов, песен к ним и не только и киносценарий, написанный мной по заказу Марата Бисенгалиева, легендарного скрипача.
Сборник раскрывает важнейшие вопросы бытия сквозь призму человеческих чувств. “Мы все растем, от радости к беде. / Цветы ли или камни на дороге, /Собою мы останемся везде. /Но стать собой позволено немногим”. Многогранность человеческой души раскрывается в стихах и драматических произведениях. Лирические стихи показывают глубину искренних эмоций и чистых стремлений, неподдельных чувств и ослепительного счастья.
“Грядущий след: человек седьмой расы”- это эзотерическое эссе о смысле и глобальности человеческого бытия, о необходимости и ценности каждой жизни, об эволюционно оправданных сложностях, о принципиально ином, масштабном взгляде на жизнь и на самого себя.
Книга рассказывает о грандиозных этапах развития человечества и о том, какое место мы занимаем в Мироздании.
На индивидуальном уровне кризис воспринимается новым уровнем самосознания, подведением итогов и выстраиванием следующих перспектив. Личностный кризис всегда впряжен в кризис цивилизации. Кризис цивилизации - это кризис общей системы ценностей”. Я подробно рассматриваю специфические виды заблуждений и ошибок, присущие той или иной цивилизации, а также пути выхода из кризиса.
- Карина, расскажите, пожалуйста, о, возможно, новом творческом проекте с Любовью Казарновской.
- Есть варианты сотрудничества. Возможно, известный композитор напишет песню на мои стихи для Любови Казарновской.

 

 

- Как продвигаются проекты вашего успешного продюсерского центра?
- Замечательно! В этом году мы планируем поставить два новых авторских мюзикла и шоу с участием наших талантливых артистов. Первый мюзикл состоится 30 сентября в ТЮЗе имени Мусрепова. Мюзикл называется “Подпись”.
На сцене развернется настоящий мистический триллер, в основе которого лежит история ревности и зависти между двумя родными и гениальными братьями-композиторами. Они так сильно ненавидят друг друга, что силой своего негатива призывают дьявола и продают ему души в обмен на уничтожение жизней друг друга...
В главных ролях два действительно родных брата - Серик и Тохтар Нурмолдаевы. Так что постановка будет очень правдивой.
В роли Люцифера - блистательный Куат Идрискалиев. Его шикарный баритон проникает в самые отдаленные уголки души. Также в ролях группа “Туран”, Мирас Киньяров, Анжелика и Евгений Шагаровы, впервые на театральной сцене композитор, обладатель восхитительного баритона Галымжан Берекешев!
28 октября в “Казахконцерте” будет представлено шоу “Счастье вопреки” с участием наших артистов, где будет солировать Куат Идрискалиев. Шоу будет посвящено презентации моих новых книг в Алматы.
А 25 ноября мы порадуем зрителей новым авторским мюзиклом под названием “Космос: битва за бессмертие”. Этот мюзикл, созданный в жанре фэнтези, расскажет о борьбе жителей планет Амазонии, Викингов, Земли, Атлантиды и планеты вампиров и оборотней Везувий за эликсир бессмертия и власть над Мирозданием.
В ролях: заслуженный артист России Фархад Махмудов; актер театра имени Лермонтова, лауреат Евразийской премии Антон Митнев; победители многих международных конкурсов Анжелика и Евгений Шагаровы, Мирас Киньяров, Куат Идрискалиев, Дамир Садуахасов, Серик и Тохтар Нурмолдаевы, наша новая подопечная, которая исполнит главную роль, - замечательная молодая певица Еркежан Мухамедиева...
Режиссеры мюзиклов и шоу - я и замечательный, талантливый композитор, музыкант, артист Серик Нурмолдаев.
Он же является автором музыки к мюзиклу “Подпись”. А гениальный Галымжан Берекешев написал музыку для мюзикла “Космос: битва за бессмертие”.
Хореограф всех постановок - Галина Воржева. И в мюзиклах, и в шоу принимает участие легендарный шоу-балет “Виват”!
- Ваши романы многогранны, как вам удается четко следовать линии литературных героев, не путаясь в сюжетных ходах? Вы завершаете одно литературное произведение или можете работать сразу над двумя сборниками?
- Все очень просто. Я доверяю Всевышнему. Именно Бог ведет каждого творческого человека в процессе его созидательной деятельности. Книга рождается словно сама по себе. Я лишь проводник сюжета и знаний. Особенно явно это чувствуется мной при написании стихов. Они приходят ко мне целыми и не являются результатом работы личностного мышления.
Обычно в течение года я работаю и над двумя книгами, и над целой серией других проектов. Это написание пьес, рассказов для фантастических сборников (на 29-м ММКВЯ был презентован сборник фантастических рассказов российских авторов “Приметы будущего”, где есть и мой рассказ “Фальшивка”), над созданием психологических портретов на исторических личностей. На нынешней книжной выставке была презентована книга известного писателя-историка России Алекса Бертрана Громова “Сражение за Арктику” о событиях Второй мировой войны. Там опубликован написанный мной психологический портрет руководителя Третьего рейха, командующего подводным флотом Германии Карла Денница. Сейчас я составляю психологический анализ личности Жукова для книги о его жизненном пути.
- Если возникает опустошенность, как вы восполняете потерю энергии?
- Путешествую! Общаюсь с детьми. Устраиваем романтические вечера с супругом Марко Ауджелло. Сплю! И, конечно же, питаюсь вдохновением от волшебного творчества наших артистов и композиторов!

 

 

- Карина, вы человек многогранный. Расскажите, пожалуйста, о ваших новых творческих проектах.
- Сейчас я работаю над десятым сборником стихов и пьес “Солнечное сердце”. Пишу пьесу для нового мюзикла к следующему году “Космос: битва за бессмертие-2. Под властью Тьмы”. Это будет фееричное продолжение первой части! Пишу мистический триллер “Цена страха”.
Записан третий альбом группы “Туран”, и скоро состоится его презентация!
Идет работа над вторым альбомом для Мираса Киньярова и этноджазового дуэта ST-brothers.
Осенью будут сняты клипы для группы “Туран” и великолепной Меруерт Мусрали, а также для нашего нового певца Данияра.

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Просмотрено: 1059 раз Просмотров: 1059 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2016 Напечатать Комментарии (0)
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